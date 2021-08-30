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В Ставрополе мужчина ударил лопатой сотрудника автосервиса

В Ставрополе мужчина ударил лопатой сотрудника автосервиса (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2021 12:10
Метки: автосервис   видео   криминал   лопата   нападение   
583
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В Ставрополе возбуждены несколько уголовных дел в отношении мужчины, атаковавшего работника автосервиса. Мужчину вывел из себя припаркованный на въезде в его гараж автомобиль сотрудников и он, взяв в руки лопату, решил наказать работяг. Он подошел к одному из сотрудников и ударил его лопатой.
Другие работники автосервиса попытались остановить агрессора, однако он начал угрожать им убийством.

Мужчины обратились в полицию. 29-летнего ставропольца задержали и он признался в содеянном. В отношении него возбуждены два уголовных дела — по статьям 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и 112, ч. 2 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

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Метки: автосервис   видео   криминал   лопата   нападение   
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11  комментариев
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5k
Shade116 15 минут назад
Теперь ему долго не нужен будет гараж
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28k
Fat Lynx 2 минуты назад
Зато все сразу чему-то научатся:
- одни парковать свои корыта не мешая другим...
- другой либо сдерживать себя, либо не выкидывать коней на камеру.
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2k
vts 4 минуты назад
В Ставрополе мужчина ударил лопатой сотрудника автосервисаПосмотреть
В Ставрополе мужчина ударил лопатой сотрудника автосервиса
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3k
Иван 13 минут назад
Ну всё правильно сделал, а то жил как *блан без судимости. Теперь как нормальный пацан будет.
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8k
MihailoSerbiya 16 минут назад
Сколко раз он им говорил что не надо оставлят свои машини перед его гаражом ?Раз слова не помогли , поможет лопата по башке .Чувак всё правилно сделал .
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4k
Денис Колосов Полчаса назад
Еще бы предысторию.. По опыту, у гаражей где занимаются ремонтом, вечно куча авто как клиентов так и мастеров и поставить автомобиль в свой гараж часто просто невозможно( Хотя это никак не оправдывает бойца с лопатой.. но почему то мне кажется, что он не прям вот сразу схватился за лопату и пошел крушить..
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2k
PLT LDR 39 минут назад
Обидно, что ни хера ему не будет. Типа, получит либо административку, либо условку. Типа, найдётся куча причин и всем будет насрать.
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47k
Albert GER 45 минут назад
В Стройбате явно служил))
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8k
Alex Djeff 46 минут назад
Так он же рыжий. Это у них в крови.)) Теперь на зоне будет лопатой махать.
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