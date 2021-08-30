В Ставрополе мужчина ударил лопатой сотрудника автосервиса

В Ставрополе возбуждены несколько уголовных дел в отношении мужчины, атаковавшего работника автосервиса. Мужчину вывел из себя припаркованный на въезде в его гараж автомобиль сотрудников и он, взяв в руки лопату, решил наказать работяг. Он подошел к одному из сотрудников и ударил его лопатой.

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Другие работники автосервиса попытались остановить агрессора, однако он начал угрожать им убийством.



Мужчины обратились в полицию. 29-летнего ставропольца задержали и он признался в содеянном. В отношении него возбуждены два уголовных дела — по статьям 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и 112, ч. 2 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".