Мужчина с автоматом совершил налёт на пункт приема металлолома

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В Славянске вооруженный автоматом преступник ограбил пункт приема металлолома. Он забрал деньги из кассы и ранил одного из работников. Момент налета запечатлели камеры наблюдения.
Ограбление произошло в семь часов утра во вторник, 23 марта. В целях устрашения преступник выстрелил в ногу одному из сотрудников пункта приема.
В видео присутствует ненормативная лексика
В видео присутствует ненормативная лексика
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Совсем оголодали хохлы что ли? Грабить пункт приема металла.....