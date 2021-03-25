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Мужчина с автоматом совершил налёт на пункт приема металлолома

Мужчина с автоматом совершил налёт на пункт приема металлолома (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 09:56
Сообщество : Криминал
Метки: Украина   видео   криминал   нападение   ограбление   пункт приема металлолома   славянск   
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В Славянске вооруженный автоматом преступник ограбил пункт приема металлолома. Он забрал деньги из кассы и ранил одного из работников. Момент налета запечатлели камеры наблюдения.

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Метки: Украина   видео   криминал   нападение   ограбление   пункт приема металлолома   славянск   
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18  комментариев
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13k
sssss3 2 часа назад
Из-за сущих копеек размахивать автоматом, стрелять людей??? Цэ Европа, или попа???
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2k
Mellivora 21 минуту назад
В Славянске вооруженный автоматом преступник ограбил пункт приема металлолома.
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Совсем оголодали хохлы что ли? Грабить пункт приема металла.....
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20k
SerGProS 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Михаил 39 минут назад
Ну всё, щас на всех пунктах сдачи выдадут автоматы.
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12k
Kost Час назад
Если атошник, то даже если бы на выходе приняли, то сразу бы отпустили. Вспомнить хотя бы такого же наркошу на киевском мосту. Аваков потом даже извинялся перед ним.
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4k
ваня панкин Час назад
да щас у нас оружия на донбассе, как рынке у бабки семечек...
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598
Шурман 3 часа назад
Маловато взял , хрен кто его найдет .
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12k
Dmitry Obuhov 3 часа назад
Искать нужно среди тех, кто сдавал металл!
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23k
Vazari Шурман Час назад
А разве это Сайга? Там в Славянске калаш купить можно по цене блока мальборо.
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Шурман Vazari Час назад
Похоже на сайгу , качество видео оставляет желать лучшего , по такому видео можно пол страны задержать .
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26k
Антон Шурман 42 минуты назад
Это калаш. У сайги магазин широкий.
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598
Шурман Антон 42 минуты назад
Так у сайги сейчас вариантов и модификаций пруд пруди .
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Антон Шурман 41 минуту назад
Возможно. Имел дело только с широкомагазинными.
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