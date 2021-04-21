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В Карачаево-Черкесии мужчина с ножом атаковал помощника прокурора

В Карачаево-Черкесии мужчина с ножом атаковал помощника прокурора (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 09:37
Сообщество : Криминал
Метки: видео   карачаево-черкесия   криминал   месть   нападение   помощник прокурора   
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В понедельник, 19 апреля, мужчина совершил покушение на помощника Хабезского межрайонного прокурора в кафе. Злоумышленник подошел к сотруднику прокуратуры Арсену Чагарову со спины и попытался перерезать ему горло.

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Метки: видео   карачаево-черкесия   криминал   месть   нападение   помощник прокурора   
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14  комментариев
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53k
pynh 2 часа назад
Простите,не удержался. Здоровенный хряк.

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paranoid Полчаса назад
Не знаю заслужил ли этот боров чтобы в него ножом тыкали, но надо отдать должное - не растерялся ни на секунду, соображает и действует быстро
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19k
Слепой Пью Полчаса назад
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13k
Александр 36 минут назад
За что хоть "брата" судили, а то, по первым кадрам, создаётся впечатление, что какому-то нарко/алкоте прокурор на ногу в трамвае наступил, и не извинился...
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245
Роман Свиридов 41 минуту назад
Если это всего лишь помощник, то сам прокурор уже даже в двери бы не вошел. В следующий раз пусть мужик вооружается основательнее на такую тушу идти
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4k
Димыч 51 минуту назад
Диверсант из него....
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3k
Vasiliy Pakazyava 59 минут назад
Нда, киллер из него никудышный
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9k
Николай Час назад
Трудно не отметить иронию ситуации.
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13k
Booka1a Час назад
идешь на свинью - нож наточи
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66k
InfoVoin 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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988
Вадим 2 часа назад
На такого как минимум сабля нужна,
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2k
владимир Вадим 52 минуты назад
Кинжалом надо родовым в соответствии с местными традициями. А так слабый джигит пошел баранов видимо ещё как-то режет а с хряком уже не справился.
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245
Роман Свиридов Вадим 39 минут назад
а также свора собак и десяток егерей - а ну поди завали такого матерого хряка в одиночку
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