В Карачаево-Черкесии мужчина с ножом атаковал помощника прокурора

К счастью, вовремя подоспевшие очевидцы помогли представителю правосудия отбиться от нападавшего. Мужчина смог ранить сотрудника надзорного ведомства в шею, но травма оказалась поверхностной.



Во время допроса задержанный рассказал, что мотивом покушения стала месть. Дело в том, что помощник прокурора участвовал в рассмотрении дела в отношении брата нападавшего в суде.