В Карачаево-Черкесии мужчина с ножом атаковал помощника прокурора

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В понедельник, 19 апреля, мужчина совершил покушение на помощника Хабезского межрайонного прокурора в кафе. Злоумышленник подошел к сотруднику прокуратуры Арсену Чагарову со спины и попытался перерезать ему горло.
К счастью, вовремя подоспевшие очевидцы помогли представителю правосудия отбиться от нападавшего. Мужчина смог ранить сотрудника надзорного ведомства в шею, но травма оказалась поверхностной.
Во время допроса задержанный рассказал, что мотивом покушения стала месть. Дело в том, что помощник прокурора участвовал в рассмотрении дела в отношении брата нападавшего в суде.
Во время допроса задержанный рассказал, что мотивом покушения стала месть. Дело в том, что помощник прокурора участвовал в рассмотрении дела в отношении брата нападавшего в суде.
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