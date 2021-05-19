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Томские полицейские ищут мужчину, который несколько раз ударил женщину кирпичом

Томские полицейские ищут мужчину, который несколько раз ударил женщину кирпичом (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 11:05
Сообщество : Криминал
Метки: видео   кирпич   криминал   нападение   полиция   розыск   томск   
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Осенним днем 2020 года к идущей по своим делам женщине подбежал неизвестный мужчина и нанес ей два удара кирпичом в область головы. С тех пор полиция ищет преступника, а сейчас обратилась за помощью и к обычным людям, чтобы как можно скорее установить личность и местоположение. мужчины.

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Метки: видео   кирпич   криминал   нападение   полиция   розыск   томск   
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7  комментариев
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400
Влад Час назад
Они бы ещё через год написали бы про это....
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wr2x2 16 минут назад
так до сих пор не нашли??? ... они только могут за людьми без масок гоняться
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246
Sandmann Час назад
Похоже, что кто-то кого-то жёстко обидел... Судя по "маскараду маскировки" акция (хоть и спонтанна), спланирована 180 см "ссыклом" по ситуации быстро (только кирпич вызывает сомнение по невменяемости)... интересна причина.
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118
tutu Sandmann 54 минуты назад
то же об этом подумал
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13k
Объект реальности 2 часа назад
а мотив.
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20k
hebpat 2 часа назад
сядет, всерьёз и надолго
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