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Осенним днем 2020 года к идущей по своим делам женщине подбежал неизвестный мужчина и нанес ей два удара кирпичом в область головы. С тех пор полиция ищет преступника, а сейчас обратилась за помощью и к обычным людям, чтобы как можно скорее установить личность и местоположение. мужчины.
Инцидент произошел днем 12 сентября 2020 года в Томске в районе дома по пр. Ленина, 43 а. Подозреваемый мужчина был славянской внешности и ростом около 180 см. Он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, а на лице у него была медицинская маска.
Обладающим какой-либо информацией людям полицейские просят позвонить по телефону 8-913-882-91-28 или прийти в отдел МВД по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 9 «а».
Обладающим какой-либо информацией людям полицейские просят позвонить по телефону 8-913-882-91-28 или прийти в отдел МВД по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 9 «а».
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