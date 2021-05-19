Инцидент произошел днем 12 сентября 2020 года в Томске в районе дома по пр. Ленина, 43 а. Подозреваемый мужчина был славянской внешности и ростом около 180 см. Он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, а на лице у него была медицинская маска.



Обладающим какой-либо информацией людям полицейские просят позвонить по телефону 8-913-882-91-28 или прийти в отдел МВД по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 9 «а».