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Девон Родригес, рисующий портреты незнакомцев в метро - лучшие реакции на сюрприз

Девон Родригес, рисующий портреты незнакомцев в метро - лучшие реакции на сюрприз (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 августа 2021 11:59
Метки: Девон Родригес   метро   художник   
560
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Имя этого человека - Девон Родригес. Он Тиктокер и Ютубер. Он рисует реалистичные портреты незнакомцев в метро и удивляет людей.

Источник:

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Метки: Девон Родригес   метро   художник   
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7  комментариев
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2k
Дмитрий 4 часа назад
На мой взгляд это первый достойный уважения автор из тик-тока. Парень действительно делает классные вещи благодаря своему навыку.
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3k
Дмитрий 5 минут назад
Классно конечно, но просто интересно: сколько времени уходило на один рисунок? А то немного на постанову смахивает .... или рекламу.
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8k
Cornho 4 часа назад
Смахивает на постанову, слишком уж долго они сидят не меняя ни позы, ни выражения лица.
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7k
Перст Указующий 4 часа назад
мда, без масок было бы веселее
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Alex

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