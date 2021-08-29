Девон Родригес, рисующий портреты незнакомцев в метро - лучшие реакции на сюрприз

560
1
1
Имя этого человека - Девон Родригес. Он Тиктокер и Ютубер. Он рисует реалистичные портреты незнакомцев в метро и удивляет людей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка
- В Москве подросток прыгнул под приближающийся поезд метро и остался цел
- Мужчина закурил в вагоне метро и был наказан
- Из жизни тиктокеров: парень помыл ноги антисептиком в метро
- Действия машиниста при падении человека на путь
Метки: Девон Родригес метро художник
36
Понравилось36
Новости партнёров