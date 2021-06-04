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Из жизни тиктокеров: парень помыл ноги антисептиком в метро

Из жизни тиктокеров: парень помыл ноги антисептиком в метро (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 июня 2021 13:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   антисептик   видео   извинения   метро   
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На станции московского метро "Пушкинская" 23-летний парень воспользовался антисептиком не по назначению. Он засунул ноги в раздатчик антисептика в метро и помыл их. Извинения в конце видео.

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Метки: Москва   антисептик   видео   извинения   метро   
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6  комментариев
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Свирепый Бамбр 45 минут назад
Зашкварился питор!
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Majul 6 минут назад
Наличие тиктока показатель отсутствия мозгов.
Очередное подтверждение.
Дегенерат.
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Alex Полчаса назад
Тупой баран
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Максим Т. 36 минут назад
Ссылка youtu.be
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Maks Es 44 минуты назад
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Александр 51 минуту назад
Ссылка coub.com
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