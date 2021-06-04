Из жизни тиктокеров: парень помыл ноги антисептиком в метро

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На станции московского метро "Пушкинская" 23-летний парень воспользовался антисептиком не по назначению. Он засунул ноги в раздатчик антисептика в метро и помыл их. Извинения в конце видео.
Подобным образом блогер решил впечатлить своих подписчиков в тиктоке.
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Метки: Москва антисептик видео извинения метро
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