Сурдопереводчица затмила на концерте скандальную певицу

1816
1
1
На прошедшем недавно музыкальном фестивале Lollapoloza внимание зрителей привлекла сурдопереводчица, объясняющая жестами слова непристойной песни "WAP", записанной скандально известной хип-хоп исполнительницей Cardi B при участии Megan Thee Stallion. Понять о чем песня можно даже не зная текст и язык жестов.
На зарубежных концертах довольно часто можно встретить сурдопереводчиков. Они помогают зрителям с проблемным слухом понять, о чем поётся в песнях выступающих музыкантов.
Героиня песни "WAP" рассказывает о том, что от жизни нужно получать удовольствие и она открыта для новых экспериментов. Далее девушка и вовсе описывает свои сексуальные фантазии.
Источник:
Ссылки по теме:
- Велосипед сшиб маленького ребенка после неудачного трюка экстремала в скейт-парке
- Негодяй получил 7 лет тюрьмы за нападение на 12-летнего танцора
- Собаки научились радоваться мелочам
- Учимся безопасно кормить манула
- Парень несколько раз потерял сознание на американских горках
37
Понравилось37
Новости партнёров
Шлюхи в здании!
Шлюхи в здании!
Я настоящий фрик, семь дней в неделю,
Из-за этой мокрой киски вытащить вовремя не получится
Карди Би:
Да, да, да, да
Ты трахаешь мокрую киску,
Неси ведро и швабру для мокрой киски,
Дай мне всё, что у тебя есть ради этой мокрой киски.
Долбись, чувак, лови кайф,
Очень большая и очень упругая,
Закинула киску прямо на твоё лицо,
Провела ей по твоему носу, словно кредиткой,
Я наверху! Я хочу прокатиться...
Я изворачиваюсь, пока его член внутри,
Кончи мне в рот, посмотри мне в глаза,
Киска мокра, иди, искупайся,
Свяжи меня, будто я в шоке,
Давай сыграем в ролевую игру, мне нужен костюм!
Я хочу, чтобы твой «грузовик» въехал в мой «гараж»
Заставь её пустить сок, заставь меня кричать!
Мы на виду, сыграй свою роль!
Я не готовлю, не убираю,
Но знай: я получила это кольцо.
Меган Зи Стэллион:
Поглоти меня, проглоти меня, пусти в меня свой сок,
Быстро! Вытаскивай, пока ты не кончил в меня,
Говорю ему, куда входить, не говорю, что делаю я,
Я напрягаю его, пока он не напряг меня,
Неси чушь, прикуси губу,
Проси тачку, пока ездишь на члене,
Ты правда не спала с ним ради шмоток?
Он уже всё решил, перед тем, как пришёл,
Теперь получи свои сапоги и пальто за эту мокрую киску,
Он купил мобилу ради фоток твоей мокрой киски,
Оплачивает моё обучение, чтобы чаще видеть мокрую киску,
Делай мне дождь из денег, если хочешь эту мокрую киску.
Карди Би:
Глянь: мне нужен жёсткий секс, нужен длинный член,
Мне нужен тот кто пьет Хеннесси, нужен пацан с травкой,
Мне не нужен ужик, я хочу член, как королевская кобра,
Загнутый, как крюк, чтобы легче наклонятся.
У него есть бабки, вот я и сплю с ним,
Киска переполнена, как кредитная карта,
У него есть бабки, что ж, я поработаю ради них,
Дала ему попробовать, теперь он диабетик,
Я не хочу плевать, я хочу глотать,
Я хочу, чтобы ты заткнул меня, хочу, чтобы перекрыло дыхание,
Прикоснись к этой шатающейся штуковине,
Что висит вверху моей глотки,
Моя голова в огне, облей её водой!
Он входит сухим, а выходит мокрым,
Я катаюсь на его члене, словно за мной погоня,
Намочила его микрофон, теперь он хочет заключить сделку.
Меган Зи Стэллион:
Ваша честь, я чудачка, нацепите на меня наручники, цепи,
Поменяла парик, пусть думает, что мне изменил,
Поставила его на колени, дала то, во что можно верить,
Никогда не проигрывала, но потрахаться хочу,
Следуя пищевой цепочке, я съем тебя,
Если он прицепится к моему заду, значит он пиявка,
Большой член ждёт большую чудачку,
Я могу разорить тебя, даже не встретившись,
Если он не стоит, то мы не переспим,
Ты не ранишь мои чувства, но боль я люблю,
Если он будет трахаться и спросит: «Чьё это?»
Когда я седлаю его, я произношу своё имя...
Карди Би:
Да, да, да, да
Ты трахаешь мокрую киску,
Неси ведро и швабру для мокрой киски,
Дай мне всё, что у тебя есть ради этой мокрой киски.
А теперь наверх! Пусть эта мокрая киска истекает,
Неси ведро и швабру для мокрой киски,
Уоп, уоп, уоп, это мокрая киска!
Как макароны в горшочке, эта киска мокрая...
Друг спрашивает.