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Сурдопереводчица затмила на концерте скандальную певицу

Сурдопереводчица затмила на концерте скандальную певицу (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 11:59
Метки: Cardi B   Megan Thee Stallion   Сурдопереводчик   Сурдопереводчица   видео   
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На прошедшем недавно музыкальном фестивале Lollapoloza внимание зрителей привлекла сурдопереводчица, объясняющая жестами слова непристойной песни "WAP", записанной скандально известной хип-хоп исполнительницей Cardi B при участии Megan Thee Stallion. Понять о чем песня можно даже не зная текст и язык жестов.

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Метки: Cardi B   Megan Thee Stallion   Сурдопереводчик   Сурдопереводчица   видео   
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11  комментариев
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17k
MarkovAlexandr 2 часа назад
А к чему эта недосказанность с сурдопереводом? Надо тогда уж видеоряд пускать, с исполнительницей в главной роли!
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3k
Rubiroid_47 49 секунд назад
Судя по всему, текст не очень приличный.
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13k
MrForstd 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Шамсуддин 16 минут назад
Шлюхи в здании!
Шлюхи в здании!
Шлюхи в здании!
Я настоящий фрик, семь дней в неделю,
Из-за этой мокрой киски вытащить вовремя не получится

Карди Би:
Да, да, да, да
Ты трахаешь мокрую киску,
Неси ведро и швабру для мокрой киски,
Дай мне всё, что у тебя есть ради этой мокрой киски.

Долбись, чувак, лови кайф,
Очень большая и очень упругая,
Закинула киску прямо на твоё лицо,
Провела ей по твоему носу, словно кредиткой,
Я наверху! Я хочу прокатиться...
Я изворачиваюсь, пока его член внутри,
Кончи мне в рот, посмотри мне в глаза,
Киска мокра, иди, искупайся,
Свяжи меня, будто я в шоке,
Давай сыграем в ролевую игру, мне нужен костюм!
Я хочу, чтобы твой «грузовик» въехал в мой «гараж»
Заставь её пустить сок, заставь меня кричать!
Мы на виду, сыграй свою роль!
Я не готовлю, не убираю,
Но знай: я получила это кольцо.

Меган Зи Стэллион:
Поглоти меня, проглоти меня, пусти в меня свой сок,
Быстро! Вытаскивай, пока ты не кончил в меня,
Говорю ему, куда входить, не говорю, что делаю я,
Я напрягаю его, пока он не напряг меня,
Неси чушь, прикуси губу,
Проси тачку, пока ездишь на члене,
Ты правда не спала с ним ради шмоток?
Он уже всё решил, перед тем, как пришёл,
Теперь получи свои сапоги и пальто за эту мокрую киску,
Он купил мобилу ради фоток твоей мокрой киски,
Оплачивает моё обучение, чтобы чаще видеть мокрую киску,
Делай мне дождь из денег, если хочешь эту мокрую киску.

Карди Би:
Глянь: мне нужен жёсткий секс, нужен длинный член,
Мне нужен тот кто пьет Хеннесси, нужен пацан с травкой,
Мне не нужен ужик, я хочу член, как королевская кобра,
Загнутый, как крюк, чтобы легче наклонятся.
У него есть бабки, вот я и сплю с ним,
Киска переполнена, как кредитная карта,
У него есть бабки, что ж, я поработаю ради них,
Дала ему попробовать, теперь он диабетик,
Я не хочу плевать, я хочу глотать,
Я хочу, чтобы ты заткнул меня, хочу, чтобы перекрыло дыхание,
Прикоснись к этой шатающейся штуковине,
Что висит вверху моей глотки,
Моя голова в огне, облей её водой!
Он входит сухим, а выходит мокрым,
Я катаюсь на его члене, словно за мной погоня,
Намочила его микрофон, теперь он хочет заключить сделку.

Меган Зи Стэллион:
Ваша честь, я чудачка, нацепите на меня наручники, цепи,
Поменяла парик, пусть думает, что мне изменил,
Поставила его на колени, дала то, во что можно верить,
Никогда не проигрывала, но потрахаться хочу,
Следуя пищевой цепочке, я съем тебя,
Если он прицепится к моему заду, значит он пиявка,
Большой член ждёт большую чудачку,
Я могу разорить тебя, даже не встретившись,
Если он не стоит, то мы не переспим,
Ты не ранишь мои чувства, но боль я люблю,
Если он будет трахаться и спросит: «Чьё это?»
Когда я седлаю его, я произношу своё имя...

Карди Би:
Да, да, да, да
Ты трахаешь мокрую киску,
Неси ведро и швабру для мокрой киски,
Дай мне всё, что у тебя есть ради этой мокрой киски.
А теперь наверх! Пусть эта мокрая киска истекает,
Неси ведро и швабру для мокрой киски,
Уоп, уоп, уоп, это мокрая киска!
Как макароны в горшочке, эта киска мокрая...
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65k
Варакин Алексей Полчаса назад
Да было уже!!!
Да было уже!!!Посмотреть
Да было уже!!!
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44k
doker 38 минут назад
Когда люди уходят (по видео) - это не скандальный концерт.
Это фиаско.
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28k
ACU900 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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2k
DerDimon 51 минуту назад
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16k
Александр 53 минуты назад
А есть полный концерт этой сурдопереводчицы.

Друг спрашивает.
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10k
Denissg 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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