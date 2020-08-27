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Сурдопереводчица отжигает на концерте метал-группы

Сурдопереводчица отжигает на концерте метал-группы (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 12:44
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Сурдопереводчик   Сурдопереводчица   видео   глухота   концерт   метал   музыка   прикол   
2696
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Задача сурдопереводчика на музыкальном концерте заключается в том, чтобы слабослышащие посетители не только поняли все слова музыкантов, но и испытали самые мощные эмоции. Героиня ролика настолько хорошо любит свою профессию, что ей скоро самой можно будет давать концерты.

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Метки: Сурдопереводчик   Сурдопереводчица   видео   глухота   концерт   метал   музыка   прикол   
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18  комментариев
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19k
Vazari 3 часа назад
В раю у нее должен быть собственный пентхауз!
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3k
Dema 10 секунд назад
Как танцы для безногих и фильмы для слепых.
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6k
Alex Djeff 6 минут назад
Тётка, похоже, сама кайфует. Когда профессия в радость...))
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32k
jonnyD 12 минут назад
Гениально ! Если закинусь на концерте , обязательно прикинусь сурдопереводчиком ... Беспаливная тема !
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3k
yahaomsk Полчаса назад
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2k
Олег Белов 53 минуты назад
Она так дьявола вызовет!
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133
Александр Туманов 54 минуты назад
Ваше огонь. Красава!!!
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4k
Михаил 55 минут назад
а зачем в обще нужен сурдопереводчик на музыкальных концертах? если человек глухой, то он и музыку не слышит , а какие там слова , уже не важно.
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1k
Ярких Красок Михаил Полчаса назад
Не прочел? "чтобы слабослышащие посетители". Почитай каким образом слабослышащие слышат музыку. И со школьной скамьи должен знать что есть звук и как он распространяется.
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1
alexnikmas 2 часа назад
Прослезился...
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765
Никита Сергеевич 2 часа назад
На Трампа похожа)
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2k
Антон 2 часа назад
На подтанцовку её в группу
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3k
Ежик 2 часа назад
Интресно бы посмотреть на перевод для начала Cradle Of Filth)
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9k
Seledochnik 3 часа назад
Узнаю стиль моего бухого деда, то же самое все делает
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8k
Rihovich 3 часа назад
Вот же полна земля талантами! Прям мегареспектище!!!
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