Сурдопереводчица отжигает на концерте метал-группы

Задача сурдопереводчика на музыкальном концерте заключается в том, чтобы слабослышащие посетители не только поняли все слова музыкантов, но и испытали самые мощные эмоции. Героиня ролика настолько хорошо любит свою профессию, что ей скоро самой можно будет давать концерты.

C заботой о глухих металлистах на концерте группы Lamb Of God.