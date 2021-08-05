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Учимся безопасно кормить манула

Учимся безопасно кормить манула (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 09:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Япония   видео   животные   кормление   манул   милота   прикол   
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Кормление мясными вкусняшками милого и своенравного манула в зоопарке в Насу, Япония. С таким котиком лучше не шутить!

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Метки: Япония   видео   животные   кормление   манул   милота   прикол   
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5  комментариев
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28k
Fat Lynx 54 минуты назад
КЛАССИКА:
Чтобы погладить манула, вам потребуется:
-Кусок мяса.
-Медицинский жгут.
-Мобильный телефон.
-Переносной холодильник (для пикников).
-Обезболивающее.

Порядок действий:
1.Вызовите скорую помощь по адресу, где Вы находитесь (не забудьте, что скорая может задержаться, поэтому вызов нужно совершить заранее).
2.Перетяните жгутом правую руку выше локтя.
3.Вколите обезболивающее (потребуется несколько минут, чтоб оно подействовало).
4.ПОГЛАДЬТЕ МАНУЛА.
5.Отвлеките манула от своей руки мясом.
6.Подберите руку и поместите её в холодильник.
7.Дождитесь машины скорой помощи.
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13k
alexis 49 минут назад
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21k
Виталий Кот 54 минуты назад
а погладить ..
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47k
noName 55 минут назад
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