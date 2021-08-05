Учимся безопасно кормить манула

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Кормление мясными вкусняшками милого и своенравного манула в зоопарке в Насу, Япония. С таким котиком лучше не шутить!
Покорми котика, человек!
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Чтобы погладить манула, вам потребуется:
-Кусок мяса.
-Медицинский жгут.
-Мобильный телефон.
-Переносной холодильник (для пикников).
-Обезболивающее.
Порядок действий:
1.Вызовите скорую помощь по адресу, где Вы находитесь (не забудьте, что скорая может задержаться, поэтому вызов нужно совершить заранее).
2.Перетяните жгутом правую руку выше локтя.
3.Вколите обезболивающее (потребуется несколько минут, чтоб оно подействовало).
4.ПОГЛАДЬТЕ МАНУЛА.
5.Отвлеките манула от своей руки мясом.
6.Подберите руку и поместите её в холодильник.
7.Дождитесь машины скорой помощи.