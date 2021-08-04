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Сообщество Без кота и жизнь не та 929 постов • 385 подписчиков подписаться
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"Вася, успокойся": грозный кот не испугался медведя

"Вася, успокойся": грозный кот не испугался медведя (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 11:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   медведь   прикол   
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В сети активно распространяется видео, снятое, предположительно, в Якутии. Отдыхавший вместе с хозяевами в лесу кот по кличке Вася не испугался зашедшего на огонёк молодого медведя и начал прогонять его. В какой-то момент домашний питомец и вовсе был готов намять косолапому бока.

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Метки: видео   животные   кот   медведь   прикол   
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5  комментариев
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35k
jonnyD 20 минут назад
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18k
иванов дмитрий 14 минут назад
В видео прекрасно все
Привыкшие к жизни с медведями люди
Бесстрашный кот
Любовь этих суровых людей к коту
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6k
Doomer 24 минуты назад
Забавно, непонятно, но факт. Это не единственный случай, когда медведи предпочитают не связываться с котами, а свалить куда подальше.
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6k
Ivan Полчаса назад
Легкомысленные идиоты. Им Вася жизнь спас...
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Страшнее кошки зверя нет!
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