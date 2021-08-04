"Вася, успокойся": грозный кот не испугался медведя

165
1
1
В сети активно распространяется видео, снятое, предположительно, в Якутии. Отдыхавший вместе с хозяевами в лесу кот по кличке Вася не испугался зашедшего на огонёк молодого медведя и начал прогонять его. В какой-то момент домашний питомец и вовсе был готов намять косолапому бока.
Страшнее кошки зверя нет! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Матерому коту и море по колено
- Типичная кошачья неделя
- Смелая маленькая собака загнала молодого медведя на дерево
- Дружеский поединок домашней крысы и кота
- Кот проучил любительницу селфи и социальных сетей
33
Понравилось33
Новости партнёров
Привыкшие к жизни с медведями люди
Бесстрашный кот
Любовь этих суровых людей к коту