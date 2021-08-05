Собаки научились радоваться мелочам

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Жизнь – это умение видеть радость даже в мелочах. Взгляните на собак, которые принесли хозяину далеко не самую большую, но полюбившуюся им палочку.
Когда для счастья нужно совсем немного.
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