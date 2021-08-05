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Собаки научились радоваться мелочам

Собаки научились радоваться мелочам (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 10:03
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   палка   палочка   прикол   собаки   
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Жизнь – это умение видеть радость даже в мелочах. Взгляните на собак, которые принесли хозяину далеко не самую большую, но полюбившуюся им палочку.

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Метки: Юмор   видео   животные   палка   палочка   прикол   собаки   
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