Кот проучил любительницу селфи и социальных сетей

350
1
1
Домашнему коту надоело наблюдать за хозяйкой, фотографирующейся перед зеркалом в самых разных позах и он решил действовать.
Питомец тонко намекнул девушке, что пора перестать проводить много времени в социальных сетях и нужно заняться чем-то полезным.
Источник:
Ссылки по теме:
- «Кошка, ворона и человек»: продолжение истории
- Земля в иллюминаторе: кот оказался в ловушке своего лотка
- Кот нашел себе лежанку с подогревом
- Кот, который умеет решать проблемы
- Необычная реакция кота на сигнализацию
41
Понравилось41
Новости партнёров