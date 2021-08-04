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Сообщество Без кота и жизнь не та 929 постов • 385 подписчиков подписаться
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Кот проучил любительницу селфи и социальных сетей

Кот проучил любительницу селфи и социальных сетей (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 10:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   зеркало   кот   прикол   
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Домашнему коту надоело наблюдать за хозяйкой, фотографирующейся перед зеркалом в самых разных позах и он решил действовать.

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Метки: Юмор   видео   животные   зеркало   кот   прикол   
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9k
Кыся Час назад
Котя умнее хозяйки!
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7k
Перст Указующий 39 минут назад
Че-то звук удара какой-то странный. Он из задницы возник?
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22k
Ваня 47 минут назад
котовский молодца!!!
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34k
Alex 59 минут назад
Красава
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Mr.Adamson

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