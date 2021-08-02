Попытка расстаться с девушкой чуть не закончилась убийством

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Согласно размещенной в сети информации, парень решил расстаться со своей второй половинкой. Однако девушка восприняла попытку порвать с ней в штыки и попыталась покарать молодого человека.
Разрыв отношений с неуравновешенным человеком может быть опасен для вашего здоровья.
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Метки: видео инцидент конфликт расставание
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Одного не понял.. Она за рулем, чьи вещи он выкидывал? Свои? А потом орал потому, что там были его любимый вибратор и приставка, которые она переехала.