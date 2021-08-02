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Попытка расстаться с девушкой чуть не закончилась убийством

Попытка расстаться с девушкой чуть не закончилась убийством (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 13:03
Метки: видео   инцидент   конфликт   расставание   
507
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Согласно размещенной в сети информации, парень решил расстаться со своей второй половинкой. Однако девушка восприняла попытку порвать с ней в штыки и попыталась покарать молодого человека.

Источник:

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Метки: видео   инцидент   конфликт   расставание   
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28k
Игорь 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Shade116 12 минут назад
Ну ведь макаки же, копия
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2k
Наблюдатель 13 минут назад
Негры ептить....
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54
SHIBAN 13 минут назад
Южный централ ?
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1k
Будьте крепенькими и здоровенькими! 18 минут назад
Н-да, нескучный денёк "дыбилки" и "шакалика"....яркое чувство увядшей любви, однака.
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1k
Vadynik Полчаса назад
а обезьяны, с этого и надо было начинать
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89k
сапер Водичка Полчаса назад
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Вот она - настоящая любовь!
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38k
dima423 Полчаса назад
во дебил сыклявый... втащил бы ей с самого начала, и ничего бы этого не было)))
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378
Kulibin7 dima423 24 минуты назад
да там мужик в красной кофте, он и втащил)))
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64k
Максим Полчаса назад
Квартал черножопых из тех что выбились из грязи.. Но как были обезъянами тупыми так и остались.. С бабы поржал.. Но думал что час выйдет и тупо его пристрелит) Шоколадка тоже скакал как бабуин.
Одного не понял.. Она за рулем, чьи вещи он выкидывал? Свои? А потом орал потому, что там были его любимый вибратор и приставка, которые она переехала.
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50k
alertol Полчаса назад
Уже на 9-й секунде когда она стала здавать назад, я бы вытащил её из машины, и отмудохал хорошенько...
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22k
Ваня Полчаса назад
все ждал когда же "волыны" достанут...
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