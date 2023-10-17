Военный не оценил щедрость пранкера

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В Африке пранкер решил подшутить над солдатом, разговаривающим по телефону. Блогер подошёл к военному, выхватил его гаджет из рук и разбил. После этого он вручил ему новый и более дорогой смартфон. Однако военнослужащий был не слишком рад такому подарку.
Солдат несколько раз ударил пранкера. Впрочем, парень легко отделался. Могли и пристрелить в каком-нибудь тёмном переулке.
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восстановлению не подлежащих.