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Военный не оценил щедрость пранкера

Военный не оценил щедрость пранкера

Автор:
17 октября 2023 09:47
Метки: prank   Африка   Видео   военный   пранкер   смартфон   солдат   
1540
1
1

В Африке пранкер решил подшутить над солдатом, разговаривающим по телефону. Блогер подошёл к военному, выхватил его гаджет из рук и разбил. После этого он вручил ему новый и более дорогой смартфон. Однако военнослужащий был не слишком рад такому подарку.

Солдат несколько раз ударил пранкера. Впрочем, парень легко отделался. Могли и пристрелить в каком-нибудь тёмном переулке.

Источник:

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Метки: prank   Африка   Видео   военный   пранкер   смартфон   солдат   
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12  комментариев
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160
ruslan d 2 часа назад
Сейчас к телефонам столько всего привязано , что реально не обрадуешься ...
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40k
Aleks 6 минут назад
У солдата нормальный сяоми был, а ему айфон пытались впарить... Тут любой закипит.
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1k
Николай 19 минут назад
как девка лещи раздает, какой он солдат
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−1
. Полчаса назад
facking nigers ...
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5k
Дмитрий ! Полчаса назад
Мало!
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2
Путанабезбанана Полчаса назад
А мог ведь застрелить
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9k
soar Полчаса назад
Надо было было этот айфон шутники в жопу забить вместе с коробкой.
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1k
Кактус 42 минуты назад
Контакты, клиент-банки, фотки не перекинутые в комп, заметки, рабочие файлы, куча точек в навигаторе....а тебе взамен пустышку. Такого пранкера только в обочину втоптать, а потом еще в суд на возмещение ущерба - потеря личных данных,
восстановлению не подлежащих.
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14k
Иван Час назад
Несколько раз отматывал на момент, как этого далпайопа киздят. Самый лучший способ обращения с ними
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61k
pynh Час назад
я бы тоже был недоволен если бы мой нормальный телефон заменили айфоном
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