Военный не оценил щедрость пранкера

В Африке пранкер решил подшутить над солдатом, разговаривающим по телефону. Блогер подошёл к военному, выхватил его гаджет из рук и разбил. После этого он вручил ему новый и более дорогой смартфон. Однако военнослужащий был не слишком рад такому подарку.