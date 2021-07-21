Позитивное видео на случай плохого настроения

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Работающая с животными девушка продемонстрировала сеанс "бупа" любопытных носиков подопечных.
Лучшая работа в мире?
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Оно, конечно, позитивно. Но насмотревшейся подобных видосов дочке постоянно требуется объяснять, что животных в зоопарке, лошадок и коровок, а также собак не стоит трогать без разрешения хозяина, а в лесу вообще нельзя.
Буквально вчера обсуждали, какие милые медвежатки на видео и что так делать в лесу нельзя