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Позитивное видео на случай плохого настроения

Позитивное видео на случай плохого настроения (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 11:40
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   буп   видео   животные   милота   
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Работающая с животными девушка продемонстрировала сеанс "бупа" любопытных носиков подопечных.

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Метки: Реакция   буп   видео   животные   милота   
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5  комментариев
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2k
Sergiy Rambus 51 минуту назад
И губы сами растягиваются в улыбку.
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1k
Краснодар 8 минут назад
Хорошо когда есть запасные пальцы
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367
korney 11 минут назад
Ну-ну.
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−68
Улыбака 50 минут назад
А есть видео, где милые котята ей руку откусывают?

Оно, конечно, позитивно. Но насмотревшейся подобных видосов дочке постоянно требуется объяснять, что животных в зоопарке, лошадок и коровок, а также собак не стоит трогать без разрешения хозяина, а в лесу вообще нельзя.

Буквально вчера обсуждали, какие милые медвежатки на видео и что так делать в лесу нельзя
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27
feden 2 часа назад
леопард купается )))
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Alonso

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