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Обезьяна жестоко подшутила над своим сородичем

Обезьяна жестоко подшутила над своим сородичем (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 09:04
Сообщество : Животные
Метки: prank   ynews   Реакция   в мире   видео   животные   крокодилы   обезьяна   пранкер   
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Животные тоже способны на злые розыгрыши. Обезьяна, держась за ветку дерева, решила подразнить крокодилов. Этим воспользовался её коварный сородич.

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Метки: prank   ynews   Реакция   в мире   видео   животные   крокодилы   обезьяна   пранкер   
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8  комментариев
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2k
Spanki 2 часа назад
Похоже крокодилов прифотошопили отдельно, судя по видео..
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1k
Константин Полчаса назад
судя, по машинкам, это не крокодилы, это Годзилы какие-то))
- монтаж галимый
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10k
Nikita 2 часа назад
Вчера у Бухарика в подборке была подобная гифка с тройным, как и здесь, монтажиком...
Вчера у Бухарика в подборке была подобная гифка с тройным, как и здесь, монтажиком...Посмотреть
Вчера у Бухарика в подборке была подобная гифка с тройным, как и здесь, монтажиком...
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78k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Все как у людей....
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
С такими друзьями врагов ни надо )))
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