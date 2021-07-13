Обезьяна жестоко подшутила над своим сородичем

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Животные тоже способны на злые розыгрыши. Обезьяна, держась за ветку дерева, решила подразнить крокодилов. Этим воспользовался её коварный сородич.
Пранкер из мира обезьян начал трясти ветку и чуть было не лишил примата жизни.
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