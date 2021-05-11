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Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками на батуте

Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками на батуте (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 мая 2021 10:57
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   батут   видео   дети   животные   милота   сша   
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Маленькая Алекс из города Джексон, штат Вайоминг, США, и ее собака по кличке Кона любят проводить время вместе. В начале мая мама девочки запечатлела их веселые прыжки на батуте.

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Метки: Реакция   Юмор   батут   видео   дети   животные   милота   сша   
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202k
Барон Мюнхгаузен Полчаса назад
Похоже что собака балдеет больше, чем ребёнок...
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11k
Хью́берт Полчаса назад
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Picard

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