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Маленькая Алекс из города Джексон, штат Вайоминг, США, и ее собака по кличке Кона любят проводить время вместе. В начале мая мама девочки запечатлела их веселые прыжки на батуте.
Веселье и позитив в чистом виде!
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