Решил поцеловать ежика и был наказан

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Мужчина поймал на улице ежа и поднес его к лицу, чтобы поцеловать. Животное не оценило порыва нежности и проучило наглеца.
Теперь мужчина дважды подумает, прежде чем связываться с ежиками.
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А уже в России, в середине 90-х, в Балашовском училище, шёл я рано утром на прыжки, смотрю ёж бежит, хотел по азиатской привычке его погладить, а он ка-а-к-ак кинется на меня, шипит, только что не гавкает. В общем я от него убежал. Реально неадекватный ёж. Злые они тут какие-то.