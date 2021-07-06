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Решил поцеловать ежика и был наказан

Решил поцеловать ежика и был наказан (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 11:28
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   
156
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Мужчина поймал на улице ежа и поднес его к лицу, чтобы поцеловать. Животное не оценило порыва нежности и проучило наглеца.

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Метки: Реакция   видео   животные   
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506
робт 53 минуты назад
они еще и бешенство переносят
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10k
Kucher 16 минут назад
В Средней Азии ушастые ёжики - вот они добрые, даже не колются. Помню, в Аранчах, на закрытии соревнований, друг, перестаравшись с алкоголем, уснул у костра с таким ёжиком за пазухой. Так до утра и сопели друг на дружку. Дома у нас Егорка жил, тоже ушастый - добрейшей души животина, правда по ночам топал по линолеуму, как лошадь.
А уже в России, в середине 90-х, в Балашовском училище, шёл я рано утром на прыжки, смотрю ёж бежит, хотел по азиатской привычке его погладить, а он ка-а-к-ак кинется на меня, шипит, только что не гавкает. В общем я от него убежал. Реально неадекватный ёж. Злые они тут какие-то.
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344
Елена Букреева Полчаса назад
Ёжик подумал, что его хотят съесть.
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1k
Viktor 36 минут назад
Да он не сильно кусает , даже крови нет. Меня по детству сколько раз кусали и мелкие и большие .
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11k
Михалыч 47 минут назад
А теперь уколы делать...
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