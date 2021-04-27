Cобака залезла под машину, чтобы пообниматься cо своим хозяином

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Золотистый ретривер по кличке Лола любит пообниматься со своим хозяином, когда тот занят ремонтом автомобиля. Один из таких актов любви удалось запечатлеть на видео.
На видео попал момент, когда к лежащему под автомобилем мужчине подошла его собака и начала лизать лицо. Владелец понял, что отвертеться от обилия нежностей ему просто так не удастся и на время отложил инструменты.
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