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Cобака залезла под машину, чтобы пообниматься cо своим хозяином

Cобака залезла под машину, чтобы пообниматься cо своим хозяином (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 апреля 2021 09:13
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   золотистый ретривер   милота   собака   
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Золотистый ретривер по кличке Лола любит пообниматься со своим хозяином, когда тот занят ремонтом автомобиля. Один из таких актов любви удалось запечатлеть на видео.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   золотистый ретривер   милота   собака   
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Taximaxi 2 часа назад
Акт любви? Вы серьёзно? Зоофилы совсем оуели?
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