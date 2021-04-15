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Дочка музыканта вышла на сцену, чтобы обнять его

Дочка музыканта вышла на сцену, чтобы обнять его (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 09:54
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   дети   дочь   милота   новая зеландия   папа   прикол   
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Во время концерта в Новой Зеландии на сцену неожиданно вышла маленькая девочка и уверенно направилась к одному из музыкантов. Дело в том, что ребенку очень захотелось обнять своего отца и посидеть у него на коленках.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   дети   дочь   милота   новая зеландия   папа   прикол   
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6  комментариев
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4k
micfiend Час назад
Мне интересно, автор, для кого это _неловкая_ ситуация?
Кроме положительных эмоций она ни у кого ничего вызывать не может.
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9k
Валерий Полминуты назад
Который раз пишу: это все прекрасно, детское поведение очень оправдано, но... Тут что, одни амеры или англичане сидят? Ладно, хоть я знаю инглиш, могу понять, о чем речь, но надо и об остальных думать.
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4k
Ыукп 2 минуты назад
тепло и душевно.) вспоминаю своих в таком возрасте.
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26k
Рекламщик 16 минут назад
Невинная детская любовь к родителям бесценна!!!
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
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36k
dima423 59 минут назад
трогательно))
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