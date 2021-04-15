Дочка музыканта вышла на сцену, чтобы обнять его

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Во время концерта в Новой Зеландии на сцену неожиданно вышла маленькая девочка и уверенно направилась к одному из музыкантов. Дело в том, что ребенку очень захотелось обнять своего отца и посидеть у него на коленках.
Девочка не хотела уходить и очень огорчилась, когда её забрала мама. Через несколько лет ей наверняка будет очень неловко, когда родители начнут пересматривать видео и вспоминать об этой курьезной ситуации.
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Кроме положительных эмоций она ни у кого ничего вызывать не может.