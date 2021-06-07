Реакция девочки на падение в лужу

Женщина запечатлела на видео свою дочь, решившую залезть в лужу и побегать по ней вместе с другим ребенком. В какой-то момент девочка столкнулась с мальчиком и упала, однако это её не остановило.

0 Источник:

Ничему жизнь не учит! Видео рекомендуется смотреть со звуком.