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Реакция девочки на падение в лужу

Реакция девочки на падение в лужу (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июня 2021 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   видео   девочка   дети   лужа   милота   прикол   
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Женщина запечатлела на видео свою дочь, решившую залезть в лужу и побегать по ней вместе с другим ребенком. В какой-то момент девочка столкнулась с мальчиком и упала, однако это её не остановило.

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Метки: Реакция   видео   девочка   дети   лужа   милота   прикол   
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29  комментариев
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183
Юстас ЗаПутинцев 8 часов назад
Счастливое время, счастливый ребёнок и мама норм, не закатывает истерику. Хорошее видео!
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10k
Дмитрий 48 минут назад
Правильная мама!
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5k
Искандер 2 часа назад
Реакция девочки на падение в лужуПосмотреть
Реакция девочки на падение в лужу
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1k
vit34 2 часа назад
Раньше у кого сапоги выше тот круче,может дальше в лужу зайти)
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209
Сигизмунд Лазаревич 3 часа назад
Родители какие-то кончелыги..
Ладно бы лужа в лесу, но запускать детей в лужу рядом с мусоркой.......
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16k
sanchesS80 3 часа назад
У моих такая же реакция - после падения в лужу плачет не от падения, а что домой надо топать переодеваться.
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559
Питер Крузо 4 часа назад
Нормальные дети - редкость в наше время.
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−42
vova old 4 часа назад
хороший здоровый ребёнок. счастья им !
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88k
сапер Водичка 4 часа назад
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2k
Дмитрий 4 часа назад
По чему жизнь не учит? Именно сейчас и учит!
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1k
Roman 5 часов назад
Ля, там же с мусорки вся гадость в эту лужу стекает. Потом от какого то вируса, будет блевать и серить дальше чем видит. Тфу тфу тфу.
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27k
EvilHomer 5 часов назад
Ладно бы просто лужа, но там же помойка рядом, это лужа с помоями.
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1
Dmitry 6 часов назад
Отличная семья !!!
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6k
Trenzel2003 7 часов назад
-"Ну что этих отмоем, или новых заведем?"
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12k
alexis 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Евгений Кондратьев 7 часов назад
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10k
котегRUS 7 часов назад
Завидую белой завистью..))))
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37
ann 7 часов назад
Ооочень смешно, уровень юмора видимо, как раз для региона, где они по луже скачут.
мамашу не смущает что лужа возле помойки и то что девчонка там явно нахлебалась (у нее рот и нос погрузились в лужу) , главное поржать ага .
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1k
RaiJu 8 часов назад
Свинота
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