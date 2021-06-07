Реакция девочки на падение в лужу

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Женщина запечатлела на видео свою дочь, решившую залезть в лужу и побегать по ней вместе с другим ребенком. В какой-то момент девочка столкнулась с мальчиком и упала, однако это её не остановило.
Ничему жизнь не учит! Видео рекомендуется смотреть со звуком.
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Ладно бы лужа в лесу, но запускать детей в лужу рядом с мусоркой.......
Держать в стирильных условиях куда более страшно для организма.
Я сам в таких лужах бегал, но в деревне, и не вижу в этом проблемы. Я говорю о нахождении рядом мусорки.
Думаю вопрос привычки. С детства не особо руки им намываем. Организмы учатся справляться.
мамашу не смущает что лужа возле помойки и то что девчонка там явно нахлебалась (у нее рот и нос погрузились в лужу) , главное поржать ага .