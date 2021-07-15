В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина завис на проводах между домами

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Находившийся в неадекватном состоянии мужчина решил перелезть по проводам с крыши одной пятиэтажки на другую, но что-то пошло и он завис на половине пути. Очевидец запечатлел, как спасатели спасали "человека-паука" при помощи выдвижной лестницы.
После инцидента "спайдермена" 1980 года рождения доставили в больницу. По предварительным данным, он находился в состоянии наркотического опьянения.
Видео содержит ненормативную лексику.
Видео содержит ненормативную лексику.
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