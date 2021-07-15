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В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина завис на проводах между домами

В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина завис на проводах между домами (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 10:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   инцидент   происшествие   санкт-петербург   человек паук   
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Находившийся в неадекватном состоянии мужчина решил перелезть по проводам с крыши одной пятиэтажки на другую, но что-то пошло и он завис на половине пути. Очевидец запечатлел, как спасатели спасали "человека-паука" при помощи выдвижной лестницы.

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Метки: Россия   видео   инцидент   происшествие   санкт-петербург   человек паук   
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95
TORNADO MARKETING 14 минут назад
человек-мудак, а не паук
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Дорогой, ты где? Почему долго не отвечал?
- Да я тут с мужиками немного завис.
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Forestdude

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