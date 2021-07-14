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Автолюбитель получил ожоги после "шутки" неизвестных хулиганов

Автолюбитель получил ожоги после "шутки" неизвестных хулиганов (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 11:21
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   инцидент   происшествие   сша   фейерверк   
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Инцидент произошел 4 июля в День независимости США. Колин Кирби ехал по городу на своем кабриолете и остановился около светофора. Неожиданно из окна подъехавшего автомобиля показалась рука и закинула фейерверк в транспортное средство пострадавшего.

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Метки: видео   инцидент   происшествие   сша   фейерверк   
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Свирепый Бамбр 2 часа назад
Негры?
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