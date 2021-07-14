Автолюбитель получил ожоги после "шутки" неизвестных хулиганов

355
1
1
Инцидент произошел 4 июля в День независимости США. Колин Кирби ехал по городу на своем кабриолете и остановился около светофора. Неожиданно из окна подъехавшего автомобиля показалась рука и закинула фейерверк в транспортное средство пострадавшего.
Мужчина получил легкие ожоги. Полиция города Нэшвилл разыскивает подозреваемых.
Источник:
Ссылки по теме:
- Не уследили: мальчик получил множественные травмы после падения с эскалатора в Москве
- Дедушка, к которому лучше не залезать в дом
- Терпящий бедствие раритетный торпедоносец приводнился в опасной близости от отдыхающих
- Вооруженная ножом американка неожиданно напала на полицейского
- Застрявшим на американских горках людям пришлось пешком спускаться с 65-метровой высоты
Метки: видео инцидент происшествие сша фейерверк
14
Понравилось14
Новости партнёров