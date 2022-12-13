«Нельзя сотворить мир»: похождения неадекватного философа в Крымске

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Камера наблюдения, установленная в продуктовом магазине в Крымске, запечатлела неадекватного голого мужчину. Незнакомец выкрикивал что-то непонятное, ругался с покупателями, а затем устроил погром.
Мужчина хотел донести до окружающих какое-то важное философское послание, но его прервали. На видео попал момент погрома в магазине и разборка на улице.
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Метки: Россия видео драка инцидент крымск неадекваты происшествие
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Ой, извиняюсь, это - другое.
Если по совести - надо было скрутить и скорую вызвать.