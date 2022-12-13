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«Нельзя сотворить мир»: похождения неадекватного философа в Крымске

«Нельзя сотворить мир»: похождения неадекватного философа в Крымске

Автор:
13 декабря 2022 13:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   драка   инцидент   крымск   неадекваты   происшествие   
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Камера наблюдения, установленная в продуктовом магазине в Крымске, запечатлела неадекватного голого мужчину. Незнакомец выкрикивал что-то непонятное, ругался с покупателями, а затем устроил погром.
Мужчина хотел донести до окружающих какое-то важное философское послание, но его прервали. На видео попал момент погрома в магазине и разборка на улице.

Источник:

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Метки: Россия   видео   драка   инцидент   крымск   неадекваты   происшествие   
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9  комментариев
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17k
сеньор Леонсио Час назад
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50k
dima423 21 минуту назад
не только лишь все могут понять настоящую философию...)
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4k
Феликс Дзержинский 50 минут назад
Зелёный змий соблазнил на грех данного "Адама".
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1
Имя пользователя 54 минуты назад
Просроченные наркотики?
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9k
Antonium 55 минут назад
А до этого, он долго сидел на фишках, посты комментировал)))
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42
ruslan d Час назад
Интересно, что голый ...
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8k
Борис Карабанов Час назад
Всё как всегда: стаей на одного дезориентированного человека, нападающий бьёт сзади. Отрубить им руки, выжечь глаза, посадить на кол и выслать в свой аул...
Ой, извиняюсь, это - другое.
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27k
albedo Час назад
Все таки нельзя так вырубать явно больного.
Если по совести - надо было скрутить и скорую вызвать.
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30k
Головасыр коричнештанник Час назад
ну что бить то сразу, вызвали полицию и всё. ну кукухой тронулся, мож больной ещё какой, ударишь - помрёт. зачем?
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