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Молния ударила в летящий мячик для гольфа

Молния ударила в летящий мячик для гольфа (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 10:14
Метки: в мире   видео   гольф   интересно   молния   удар   
467
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В одном из гольф-клубов в американском городе Сан-Антонио, штат Техас, девушка запечатлела, как в мяч юного гольфиста ударила молния. Мяч взмыл над полем и в этот момент в него неожиданно попал разряд.

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Метки: в мире   видео   гольф   интересно   молния   удар   
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37k
dima423 Полчаса назад
спасибо что не в клюшку)
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1k
Евгений Кондратьев 3 минуты назад
В шар для гольфа? В пластиковый никчемный шарик, не заземленный ни разу, прилетела целая молния?
Какая-то тик-ток сказочка
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13k
Совранский 2 часа назад
Чуваку бы в церковь сходить)
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