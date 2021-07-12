Молния ударила в летящий мячик для гольфа

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В одном из гольф-клубов в американском городе Сан-Антонио, штат Техас, девушка запечатлела, как в мяч юного гольфиста ударила молния. Мяч взмыл над полем и в этот момент в него неожиданно попал разряд.
Красиво и жутковато
К счастью, никто не пострадал. После произошедшего инструкторы клуба призвали посетителей переместиться внутрь здания.
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