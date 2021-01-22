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Чудеса дрессировки во время переклички собак

Чудеса дрессировки во время переклички собак (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 08:57
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   дрессировка   животные   интересно   собаки   
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Живущие на ферме собаки продемонстрировали свои навыки дрессировки. Хозяйка по очереди называла имена питомцев, и только после этого они выбегали на улицу.

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Метки: в мире   видео   дрессировка   животные   интересно   собаки   
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Izrin Maria Полчаса назад
А в чём чудеса-то?
В том что собаки свои клички знают?
Или в том, что без позволения выйти не смеют?
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Mr.Adamson

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