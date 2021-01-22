Чудеса дрессировки во время переклички собак

Живущие на ферме собаки продемонстрировали свои навыки дрессировки. Хозяйка по очереди называла имена питомцев, и только после этого они выбегали на улицу.
Вот это дрессировка!
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В том что собаки свои клички знают?
Или в том, что без позволения выйти не смеют?