Скорпион из Mortal Kombat в реальной жизни

457
1
1
Парень снял на видео, как он мастерски управляется с кунаем на веревке. Видеоролик получился весьма зрелищным и автора уже называют Скорпионом из Mortal Kombat в реальной жизни.
В опубликованном в сети ролике парень разбивает привязанным к веревке японским кинжалом банки с газировкой, мишени, бутылки с водой и арбуз.
Источник:
Ссылки по теме:
- Чудеса дрессировки во время переклички собак
- В узбекском городе сгорела дотла новогодняя елка
- Орел взлетел вместе с тушкой лисы
- Из видео соревнований по трюкам на BMX у спортсменов удалили велосипеды
- Кукольный аниматор воссоздал трюки Тома Круза из фильмов «Миссия невыполнима»
Метки: в мире видео интересно мортал комбат трюки
37
Понравилось37
Новости партнёров
А если серьезно, то оружие это называется Шэнбяо - Китайская тема. На мой взгляд эффектная но не эффективная.