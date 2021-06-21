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Скорпион из Mortal Kombat в реальной жизни

Скорпион из Mortal Kombat в реальной жизни (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июня 2021 09:59
Сообщество : Спорт
Метки: в мире   видео   интересно   мортал комбат   трюки   
457
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Парень снял на видео, как он мастерски управляется с кунаем на веревке. Видеоролик получился весьма зрелищным и автора уже называют Скорпионом из Mortal Kombat в реальной жизни.

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Метки: в мире   видео   интересно   мортал комбат   трюки   
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4  комментария
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436
Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
Круто
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1k
Сергей Бурлака 17 минут назад
Напомнило.
А если серьезно, то оружие это называется Шэнбяо - Китайская тема. На мой взгляд эффектная но не эффективная.

Ссылка www.youtube.com
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13k
Объект реальности Полчаса назад
я думал это сказка, а он реально существует.
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14k
Serg2001 Полчаса назад
Очень сложно и очень неэффективно. Пока эти вензеля накручиваешь, тебя уже 10 раз уработают. Да и ватник таким тычком точно не пробьешь... ) Но зрелищно!... Тут спору нет... )
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