Момент обрушения бассейна на парковку попал на видео

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В Бразилии камеры наблюдения запечатлели момент обрушения бассейна. У него буквально отвалилось дно и вода хлынула на расположившуюся ниже парковку. К счастью, никто не пострадал.
Прекрасный "аквапарк" и аттракционы интересные. Привет новая фобия.
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