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Момент обрушения бассейна на парковку попал на видео

Момент обрушения бассейна на парковку попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 08:39
Метки: бассейн   бразилия   в мире   видео   интересно   парковка   происшествие   
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В Бразилии камеры наблюдения запечатлели момент обрушения бассейна. У него буквально отвалилось дно и вода хлынула на расположившуюся ниже парковку. К счастью, никто не пострадал.

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Метки: бассейн   бразилия   в мире   видео   интересно   парковка   происшествие   
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15k
Maks Es 2 минуты назад
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Александр 3 минуты назад
А я всегда именно про это и думал
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