Настоящий пернатый ас

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Хищная птица продемонстрировала один из своих уникальных летных навыков.
Впечатляющая скорость и ловкость.
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А ещё я несколько раз видел, как вОроны крутят "бочку".