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Настоящий пернатый ас

Настоящий пернатый ас (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 12:09
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   интересно   птицы   
708
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Хищная птица продемонстрировала один из своих уникальных летных навыков.

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Метки: в мире   видео   животные   интересно   птицы   
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5  комментариев
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61k
Viktor Час назад
Да у них не будешь асом с голоду сдохнешь!
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5k
z0_0b Час назад
А я думал он ожерелье свистнет.
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15k
Александр z0_0b Час назад
Ну он же не черный.
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5k
z0_0b Александр 56 минут назад
Какой хитрый
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9k
Kucher 2 часа назад
Некоторые голуби заднее сальто в воздухе крутят. Говорят, что заигравшись они могут упасть и разбиться.
А ещё я несколько раз видел, как вОроны крутят "бочку".
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