Гольфист выполнил впечатляющий удар с отскоком мяча от воды

Испанский гольфист Джон Рам продемонстрировал невероятный удар на турнире серии Masters. Мяч не только преодолел водное препятствие и приземлился на газон, но и попал в лунку.
Один из лучших ударов в карьере спортсмен совершил в свой 26-й день рождения
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Тут же цель состояла стукнуть так чтобы мяч подкатился как можно ближе к лунке, чтобы вторым ударом гарантированно закатить. Т.е. он целился в сторону лунки.
Понятно что повторить он не сможет, ну или далеко не сразу. Но если будет гарантированно подкатывать в пределах +/- 1-2 метра от лунки, то это будет показателем мастерства.