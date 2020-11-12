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Гольфист выполнил впечатляющий удар с отскоком мяча от воды

Гольфист выполнил впечатляющий удар с отскоком мяча от воды (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 08:08
Сообщество : Спорт
Метки: Джон Рам   видео   гольф   гольфист   интересно   спорт   удар   
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Испанский гольфист Джон Рам продемонстрировал невероятный удар на турнире серии Masters. Мяч не только преодолел водное препятствие и приземлился на газон, но и попал в лунку.

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Метки: Джон Рам   видео   гольф   гольфист   интересно   спорт   удар   
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87
Артур Миниахметов 45 минут назад
Херррасе! После такого удара можно заканчивать карьеру, лучше уже не будет :)
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9k
Serg 14 минут назад
так закатывать мячи можно только продав душу дьяволу?
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1k
Kom9ipa 43 минуты назад
В снукере для таких случайных попаданий в лузы есть специальный термин - флюк, то есть игрок не хотел так сделать, но получилось. Обычно игрок, у которого случился флюк, извиняется перед соперником - мол, извини, я не хотел... Шар засчитывается. Но никто никогда не выдавал случайные удары за какое-то достижение игрока или особое мастерство. Случай есть случай. Вот если бы он несколько раз исполнил такой удар с тем же результатом, тогда другое дело.
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1k
Алексей Kom9ipa Полчаса назад
Тут не просто чистый случай. Это в бильярде можно кием ткнуть посильнее, а дальше случай и удача вывезут (с какой-нибудь попытки). А тут все-таки техника и поставленный удар. Конечно, никто не ожидал, что мяч окажется в лунке (и сам игрок этого не ожидал), и в этом плане тут чистая удача. Но в целом удар выполнен очень хорошо и профессионально. И это невозможно отрицать.
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112
fduch_a Kom9ipa 20 минут назад
Я вот не совсем согласен
. Он же специально по воде "блинчики" пускал. По мячикам соперников видно. Вполне осознанный удар. Но и повезло конечно.
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14k
sanchesS80 Kom9ipa 12 секунд назад
Ну флюк это когда совсем случайный шар закатывается (т.е. даже не предполагалось что в эту лузу будет игрок играть)
Тут же цель состояла стукнуть так чтобы мяч подкатился как можно ближе к лунке, чтобы вторым ударом гарантированно закатить. Т.е. он целился в сторону лунки.
Понятно что повторить он не сможет, ну или далеко не сразу. Но если будет гарантированно подкатывать в пределах +/- 1-2 метра от лунки, то это будет показателем мастерства.
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372
Евгений 50 минут назад
Просто повезло
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5k
JACKAL Час назад
Согласен, впечатляющий..
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1k
kiber Час назад
Гольфист выполнил впечатляющий удар с отскоком мяча от воды
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
ох--- это потрясающе
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