Орел взлетел вместе с телом лисы

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В Норвегии фотограф Ян Ларс Несье запечатлел орла, сидевшего рядом с мертвой лисой. Однако самым большим сюрпризом для фотографа стало то, что хищной птице удалось без особого труда взлететь вместе с телом лисицы.
Фотограф снял, как орел поднимает и уносит мертвую лисицу и поспешил поделиться редкими кадрами с пользователями сети.
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Да? Судя по тому что камера не проследила за траекторией полета орла вся эта затея была фото-ловушкой. Тренога, включенная камера. Объектив направлен на тушку лисы и ожидаем кто там придет на падаль.