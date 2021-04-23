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Орел взлетел вместе с телом лисы

Орел взлетел вместе с телом лисы (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 09:08
Сообщество : Животные
Метки: Орел   в мире   видео   животные   интересно   лиса   норвегия   
698
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В Норвегии фотограф Ян Ларс Несье запечатлел орла, сидевшего рядом с мертвой лисой. Однако самым большим сюрпризом для фотографа стало то, что хищной птице удалось без особого труда взлететь вместе с телом лисицы.

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Метки: Орел   в мире   видео   животные   интересно   лиса   норвегия   
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12  комментариев
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18k
SolomonA 2 часа назад
Очередной пример дружбы в мире животных. Орел пытается развеять прах своего друга - лиса над горами в соответствии с последней волей усопшего...
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8k
Вася SolomonA 2 часа назад
развеет позже.. из развеетиваля
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15k
Александр 5 минут назад
Пример удивительной дружбы животных: Орел не бросил убитого в хлам Лиса, с которым накидывался в баре всю ночь, несмотря на нелетную погоду.
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2k
Mellivora 6 минут назад
Фотограф снял, как орел поднимает и уносит мертвую лисицу и поспешил поделиться редкими кадрами с пользователями сети.
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Да? Судя по тому что камера не проследила за траекторией полета орла вся эта затея была фото-ловушкой. Тренога, включенная камера. Объектив направлен на тушку лисы и ожидаем кто там придет на падаль.
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3k
Борис Карабанов Полчаса назад
Про мёртвых животных принято говорить - тушка, туша, труп. Слово тело определяет принадлежность трупа человеку.
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847
Бомбардир 44 минуты назад
Нормальная грузоподъемность.
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11k
Элитный тигр Час назад
Орлы и беркуты могут поднимать вес до 5 кг, в горах они уносят ягнят, зайцев и пр. живность. Теперь то, что известно каждому горному жителю или тем, кто нормально в школе учился, теперь преподносится как что-то удивительное.
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1k
Hallo FreeSpace Элитный тигр Час назад
Это удивительно для тех , кто живет в больших городах и крупней вороны птицы не видел , для меня например
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5k
Кузнец душ. Элитный тигр 37 минут назад
Знать и увидеть разные вещи.
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8k
Павел Тарасов Час назад
без труда - это оч.сильно сказано, сначала примерился....тяжеловато.... потом ждал порыва ветра.... и при взлете из одной лапы тушка выскользнула
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38k
Сергей Час назад
А погодка то разгулялась, вот-вот гроза с ливнем будет. Сматываться надо, пока хвоста не намочило.
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