В узбекском городе сгорела дотла новогодняя елка

В городе Навои, Узбекистан, сгорела новогодняя елка, украшающая городскую площадь. Причиной пожара могло стать замыкание электрокабелей из-за дождя. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Пожар был быстро потушен, однако спасти ёлку не удалось.
Раз, два, три — ёлочка, гори!
Раз, два, три — ёлочка, гори!
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