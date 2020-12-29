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В узбекском городе сгорела дотла новогодняя елка

В узбекском городе сгорела дотла новогодняя елка (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 08:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Навои   в мире   видео   елка   интересно   пожар   узбекистан   
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В городе Навои, Узбекистан, сгорела новогодняя елка, украшающая городскую площадь. Причиной пожара могло стать замыкание электрокабелей из-за дождя. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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Метки: Навои   в мире   видео   елка   интересно   пожар   узбекистан   
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4  комментария
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Алекс Юстасов 59 минут назад
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3.6o6pa 16 минут назад
"Раз, два, три... ёлочка, гори!"
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4k
Михаил 23 минуты назад
потому что не надо было плов варить рядом с елкой
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26k
АнтонПолднев Полчаса назад
Никогда не понимал, почему эти конструкции называют ёлками и какое отношение они имеют к флоре вообще.
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