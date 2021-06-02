Выгул собак завершился дракой хозяев на пешеходном переходе

881
1
1
В киевском жилом комплексе "Комфорт Таун" выгул собак завершился дракой. К гулявшему со своим биглем мужчине подбежал шпиц без поводка. Собаковод решил обезопасить своего питомца и несколько пнул чужого пса ногой. Это заметил хозяин шпица и спровоцировал драку.
В какой-то момент к мужчинам подошел молодой человек и распылил в сторону одного из драчунов газовый баллончик. В конечном итоге разнять участников драки удалось двум женщинам.
Источник:
Ссылки по теме:
- Собака научилась открывать двери в доме
- Японская собака, которая стала продавцом в киоске
- Девушка сделала забор из пищевой пленки, чтобы проверить реакцию дога
- В Твери толпа молодых людей устроила драку в автобусе
- Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса
20
Понравилось20
Новости партнёров
-----
скорее какая-то заднеприводная крыса