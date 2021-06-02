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Выгул собак завершился дракой хозяев на пешеходном переходе

Выгул собак завершился дракой хозяев на пешеходном переходе (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июня 2021 10:02
Сообщество : Животные
Метки: Украина   видео   драка   животные   инцидент   киев   конфликт   собака   
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В киевском жилом комплексе "Комфорт Таун" выгул собак завершился дракой. К гулявшему со своим биглем мужчине подбежал шпиц без поводка. Собаковод решил обезопасить своего питомца и несколько пнул чужого пса ногой. Это заметил хозяин шпица и спровоцировал драку.

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Метки: Украина   видео   драка   животные   инцидент   киев   конфликт   собака   
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15k
Maks Es Час назад
В мире животных.
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260
Елена Букреева 2 минуты назад
У бигля течка наверное была, парень не хотел щенков нянчить.
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1k
Алексей 21 минуту назад
Петухи
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1k
Incognito 22 минуты назад
Собачник и пинать чужую, маленькую собаку??? Непонятно кто тут больше животное... Урод!
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1k
bosayk 24 минуты назад
где они так драться учились, в школе для балерин?)
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16k
Александр Полчаса назад
Чёт слабенький баллон, вроде залил хорошо, а по факту, результата ноль.
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9k
harlamov Полчаса назад
С баллончиком красава, а со шпицем пидрила.
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1k
Агафон Полчаса назад
Такая потасовка не достойна темы из Мортал Комбат.
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4k
Shtoppi Час назад
Теперь понятно почему их в ес не берут. Там все собак на поводках выгуливают)))
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4k
Александр Зотов Час назад
В какой-то момент к мужчинам подошел молодой человек
-----
скорее какая-то заднеприводная крыса
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16k
Егор Час назад
Собачки успели все, что хотели, под шумок.
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32k
Опаньки Час назад
нам не понять эти европейские нравы
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37k
dima423 Час назад
ну этот мудачок с газом то нахера полез... напокупают ГБ и у них сука руки чешутся куда нибудь их использовать... за необоснованное использование ГБ я считаю надо уголовку давать, как за использование оружия
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33
Илья Час назад
Це Европа .
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12
Александр Черкашин Час назад
С балончиком крыса, брызнул и слился.
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336
Будьте крепенькими и здоровенькими! Александр Черкашин 53 минуты назад
А если бы в баллончике были патроны?
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67k
Фома Час назад
Шпицев терпеть не могу, брехливые создания.
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120
Шурман Час назад
Короче я лучше в Европе буду выгуливать собак :)
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120
Шурман dima423 Час назад
Я как бы тоже мигрант и дети рождены здесь , у вас плохая осведомленность , местные могут это сделать а вот мигранты нет .
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120
Шурман dima423 49 минут назад
У меня собаки были примерно 35 лет , но после смерти феньки я больше не завожу животных , фэнтези была как друг . Я любитель шашлыков и жарил их в любую погоду пока диагноз не поставили
так вот эта подруга первой бежала к мангалу или на кухню когда я готовил , был прикол потеряли собаку , бегаем по всему дому нету , бегаем по району нету а я мясо в бане замариновал и поставил на пол , там прохладней ну короче 3-4 часа искали вернулись и на тебе выходит облизывается и типа щас спою , пошел проверил мясо она минимум килограмм скушала :)
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