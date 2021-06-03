Любопытство не довело до добра

543
1
1
Парень решил рассмотреть что-то в яме и встал у самого её края. Не прошло и нескольких секунд, как он оступился и полетел вниз.
Видео содержит ненормативную лексику
"Это фиаско, братан!"
Источник:
Ссылки по теме:
- В Амстердаме парень провалился под лед во время катания на коньках
- Не слишком удачный прыжок девушки с яхты
- Пятничный вечер был омрачен неожиданным происшествием
- Девушка чуть покалечилась, когда решила снять толстовку на беговой дорожке
- Иногда стоит прислушиваться к советам друга
27
Понравилось27
Новости партнёров