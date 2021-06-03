Любопытство не довело до добра

FISHKINET
"Битва" электрокаров на гоночном треке - Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan и Tesla Model S (видео) "Битва" электрокаров на гоночном треке - Audi RS e-tron GT,... Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр 30 случайных фото, которые помогут дотянуть до конца рабочей недели 30 случайных фото, которые помогут дотянуть до конца рабочей недели 15 моментов, которые могут вывести из зоны комфорта 15 моментов, которые могут вывести из зоны комфорта Прикольные и неожиданные СМС-переписки Прикольные и неожиданные СМС-переписки Лидер азербайджанцев Новосибирска предложил депутату Антонову извиниться Лидер азербайджанцев Новосибирска предложил депутату Антонову... 30 важных шпаргалок по инструментам для рукастого мужика, который еще учится 30 важных шпаргалок по инструментам для рукастого мужика, который... Как закалялась сталь: чтобы вы узнали еще больше о видах, способах и изобретениях Как закалялась сталь: чтобы вы узнали еще больше о видах, способах... История угнетения. Почему нужно срочно бросить все дела и бежать извиняться за преступления предков История угнетения. Почему нужно срочно бросить все дела и бежать... 30 человек, которые очень пожалели о своих онлайн-покупках 30 человек, которые очень пожалели о своих онлайн-покупках Боевая продавщица с помощью полицейской дубинки пресекла попытку воровства Боевая продавщица с помощью полицейской дубинки пресекла попытку... БелАЗ раздавил легковушку в одном из карьеров Карагандинской области БелАЗ раздавил легковушку в одном из карьеров Карагандинской области Казак Тимофей Ящик: история жизни и преданности царского телохранителя Казак Тимофей Ящик: история жизни и преданности царского телохранителя Семья из Нижнего Новгорода утонула в собачьей моче Семья из Нижнего Новгорода утонула в собачьей моче Крупнейший корабль ВМС Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе Крупнейший корабль ВМС Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе Раздражает, как выглядят американцы Раздражает, как выглядят американцы Ретро фотографии Ретро фотографии По жалобе украинцев сервис Netflix изменил перевод слова "бандеровец" в фильме "Брат-2" По жалобе украинцев сервис Netflix изменил перевод слова... Родители беспокойного ребёнка посоветовали девушке выпить успокоительное после её жалоб Родители беспокойного ребёнка посоветовали девушке выпить...
Главная > Видео 
Любопытство не довело до добра

Любопытство не довело до добра (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 июня 2021 08:58
Метки: видео   любопытство   неудача   падение   фейл   яма   
543
1
1
Парень решил рассмотреть что-то в яме и встал у самого её края. Не прошло и нескольких секунд, как он оступился и полетел вниз.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   любопытство   неудача   падение   фейл   яма   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
dima423 Час назад
Ебан? ...еблан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sterling Malory Archer 3 минуты назад
Словарный запас как у Эллочки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Сергеевич 48 минут назад
Странное у него имя:))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Karelian Час назад
Ох, кому то прилетит, за неогороженное место производства работ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
565
Rozario Час назад
правая рука сломана, судя по звуку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Променял на другую. К кому звездные мужчины уходят от красавиц-жен (18 фото) Променял на другую. К кому звездные мужчины уходят от красавиц-жен (18 фото) Девушка чуть покалечилась, когда решила снять толстовку на беговой дорожке Девушка чуть покалечилась, когда решила снять толстовку на беговой дорожке Не слишком удачный прыжок девушки с яхты Не слишком удачный прыжок девушки с яхты В Амстердаме парень провалился под лед во время катания на коньках В Амстердаме парень провалился под лед во время катания на коньках Пятничный вечер был омрачен неожиданным происшествием Пятничный вечер был омрачен неожиданным происшествием Иногда стоит прислушиваться к советам друга Иногда стоит прислушиваться к советам друга
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

655492



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
1
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
30 неожиданных "мыслей вслух" о популярных фильмах
6
63
30 неожиданных "мыслей вслух" о популярных фильмах
﻿
Набирающие популярность
Nuevo Orden. Новый Порядок. Фильм, который стоит посмотреть
1
6
Nuevo Orden. Новый Порядок. Фильм, который стоит посмотреть
Стивен Сигал торжественно вступил в партию "СР" и уже подготовил свой первый законопроект
0
61
Стивен Сигал торжественно вступил в партию "СР" и уже подготовил свой первый законопроект
Променял на другую. К кому звездные мужчины уходят от красавиц-жен (18 фото)
Променял на другую. К кому звездные мужчины уходят от красавиц-жен (18 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
1
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#подборка#животные#фотографии#шоу бизнес#картинки#Разное#комментарии#война
#Юмор#Россия#люди#спорт#хоккей#девушки#новости#прикол#криминал#фильм
#интересно#интересное#факты#кино#СССР#знаменитости#прикольные#дети#сатира#абсурд

На что жалуетесь?

Вернуться