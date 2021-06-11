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Катание на лодке с неожиданным финалом

Катание на лодке с неожиданным финалом (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 июня 2021 08:50
Метки: видео   курьезы   лодка   неудача   падение   полет   фейл   
974
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1
Во время поездки на моторной лодке парень случайно отправил свою спутницу в короткий незапланированный полет, закончившийся болезненным приземлением.

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Метки: видео   курьезы   лодка   неудача   падение   полет   фейл   
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62k
Viktor 40 минут назад
А кадр-то неплохой получился!

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58
wr2x2 Полчаса назад
судя по лангете это у них не первый раз ) всё никак не добьет подругу
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743
Hornet Полчаса назад
Кто-же так убивается. Вы так не убьетесь.
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12k
Паша Эмильевич 54 минуты назад
Ну такие долго не живут... Идти на глисе по мелководью это безумство. Подруга без жилета...
Напомнило хруста, который летит на моте по встречке. Я сам водомоторник, так ходить под мотором нельзя.
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Mr.Adamson

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