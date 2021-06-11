Катание на лодке с неожиданным финалом

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Во время поездки на моторной лодке парень случайно отправил свою спутницу в короткий незапланированный полет, закончившийся болезненным приземлением.
Лодка набрала довольно высокую скорость и на что-то налетела. Интересно, рука сломана с прошлой поездки?
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Напомнило хруста, который летит на моте по встречке. Я сам водомоторник, так ходить под мотором нельзя.