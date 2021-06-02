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Поход на рыбалку чуть не закончился трагедией

Поход на рыбалку чуть не закончился трагедией (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июня 2021 08:56
Метки: видео   мотя   неудача   падение   рыбалка   фейл   
780
1
1
Во время похода на рыбалку женщина решила пнуть выскользнувший у неё из рук смартфон. Видео ниже вызывает множество вопросов во время просмотра. Самый главный из них - зачем?

Источник:

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Метки: видео   мотя   неудача   падение   рыбалка   фейл   
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14  комментариев
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37k
dima423 50 минут назад
Мотя умна и элегантна как бегемотя)
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1k
Александр Сергеевич Минуту назад
Только не размножайтесь!
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2k
Rodaslav 8 минут назад
Тут вопрос не "зачем", а "почему". И тут же ответ - потому что ДУРА.
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33k
Лесли 🥰 13 минут назад
Он ей в процессе мстит за телефон что ли?)))) Че она так стонет ахахаха
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5k
Александр Иванов 20 минут назад
Очередная ТП. Мозгов то нет.
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3k
Том Сойер 23 минуты назад
Тупые песды - они такие......
И, по ходу она ещё и синяя, как мигалка.....
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10k
Артем 24 минуты назад
Тётя Мотя, что вы трёте? Между ног когда идете!
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3k
Виктор Штурмаревич 40 минут назад
Чуточку до премии не дотянула.
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6k
workmen77 40 минут назад
Как с такими мозгами она дожила до такого возраста?
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27k
Игорь 43 минуты назад
Самый главный вопрос при просмотре - они стерилизованы?
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11k
ss 46 минут назад
Да уж... Статьи на фишках становятся всё глубокомысленней и глубокомысленней. Чувствуется незаурядный интеллект автора... Незаурядный... Среди страдающих задержкой развития.
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32k
Alex 46 минут назад
"Два дебила - это сила!"
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13k
Совранский 51 минуту назад
Смартфон, преступление и наказание!
Одна "попала" из-за него в ситуацию, второй не смог нормально помочь - бросив телефон(((
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231
bylbatarasich Час назад
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