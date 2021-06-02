Поход на рыбалку чуть не закончился трагедией

780
1
1
Во время похода на рыбалку женщина решила пнуть выскользнувший у неё из рук смартфон. Видео ниже вызывает множество вопросов во время просмотра. Самый главный из них - зачем?
Ничто не предвещало беды. Видео содержит ненормативную лексику.
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда решил прокатить сына на квадрокоптере
- Пятничный вечер был омрачен неожиданным происшествием
- Иногда стоит прислушиваться к советам друга
- Девушка чуть покалечилась, когда решила снять толстовку на беговой дорожке
- Женщина оконфузились во время съемки момента предложения руки и сердца
20
Понравилось20
Новости партнёров
Одна "попала" из-за него в ситуацию, второй не смог нормально помочь - бросив телефон(((