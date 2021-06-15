А вот банальное и наивное еще к тому же - "не нравится - не бери"

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Сбербанк порадовал меня сообщением, что мне одобрена кредитка, причем под льготный сниженный процент в 17,6 годовых.
Ну, я не говорю о том, что много раз сообщал Сбербанку, что не намерен оформлять их кредитку.
Ну, я не говорю о том, что много раз сообщал Сбербанку, что не намерен оформлять их кредитку.
И при всей клиентооринтированности, о которой с волчьей улыбкой трет при публичных появлениях Греф, никто не удосужился занести в CRM мое неоднократно и прямо высказанное пожелание, экономящее им, дуракам, время и деньги колл-центра, не предлагать мне продуктов, которые я не куплю.
И они продолжают долбить мой телефон бессмысленными предложениями, каковые я, кстати, будучи вынужденно клиентом Сбербанка, оплачиваю, в конечном счете.
Потому что и операторам колл-центра платят из моих денег, и маркетологам-идиотам, и прочим актуариям, которые эти самые 17,6% отбивали у маркетологов в суровом бою...
И я в курсе, конечно, что 17,6% - это реально хорошее предложение, потому что, в среднем, банки-эмитенты берут за это не менее 25.
И я все понимаю про грейс-периоды и соответствующие расчеты. И про механизмы определения периода так, чтобы невнимательные влетели за две сплошных, не заметив того, а зато внимательные попользовались чужими деньгами на халяву.
Но мне вот все-таки интересно:
1) Эти граждане-банкиры в курсе, какая в стране ставка рефинансирования? Им совсем не кажется, что они напрочь охренели, беря деньги у ЦБ под 5,5 и пытаясь продать их мне по тройному тарифу? я должен порадоваться, что не по пятерному, да?
2) Рынок у нас, конечно, свободный и всяк устанавливает тарифы, как хочет, а не нравится - так не бери.
Эту детскую логику рыночных романтиков обсуждать всерьез смешно, потому что рынок на деле - это битва монополий и картельных сговоров, которые заточены на не дать потребителю никаких значимых осмысленных альтернатив.
Это что за бизнес в 500% маржи? Але, ЦБ?
Ну, ЦБ, который терпит омерзительных ростовщиков из т.н. микрофинансовых организаций, которых вообще в природе быть не должно, а попытка их создания должна караться как торговля наркотиками, - этот ЦБ мне не ответит, конечно.
Но логику понять все-таки хочется.
И, кстати, чтоб два раза не вставать, давно мне любопытен еще такой вопрос. - А вот почему тарифы за транзакции устанавливаются не в абсолютных цифрах, а в процентах от суммы? Издержки банка никаким образом не зависят от суммы перечисления, это одна и та же операция по коррекции ничего не стоящих циферок в двух табличках.
Какая хрен разница, сколько денег перечисляется, транзакционные издержки банка одинаковы для рубля и миллиарда (если не задействуются всякие кредитные плечи, конечно, но они не задействуются).
Так, але, ЦБ, ты где там?
И они продолжают долбить мой телефон бессмысленными предложениями, каковые я, кстати, будучи вынужденно клиентом Сбербанка, оплачиваю, в конечном счете.
Потому что и операторам колл-центра платят из моих денег, и маркетологам-идиотам, и прочим актуариям, которые эти самые 17,6% отбивали у маркетологов в суровом бою...
И я в курсе, конечно, что 17,6% - это реально хорошее предложение, потому что, в среднем, банки-эмитенты берут за это не менее 25.
×
И я все понимаю про грейс-периоды и соответствующие расчеты. И про механизмы определения периода так, чтобы невнимательные влетели за две сплошных, не заметив того, а зато внимательные попользовались чужими деньгами на халяву.
Но мне вот все-таки интересно:
1) Эти граждане-банкиры в курсе, какая в стране ставка рефинансирования? Им совсем не кажется, что они напрочь охренели, беря деньги у ЦБ под 5,5 и пытаясь продать их мне по тройному тарифу? я должен порадоваться, что не по пятерному, да?
2) Рынок у нас, конечно, свободный и всяк устанавливает тарифы, как хочет, а не нравится - так не бери.
Эту детскую логику рыночных романтиков обсуждать всерьез смешно, потому что рынок на деле - это битва монополий и картельных сговоров, которые заточены на не дать потребителю никаких значимых осмысленных альтернатив.
Это что за бизнес в 500% маржи? Але, ЦБ?
Ну, ЦБ, который терпит омерзительных ростовщиков из т.н. микрофинансовых организаций, которых вообще в природе быть не должно, а попытка их создания должна караться как торговля наркотиками, - этот ЦБ мне не ответит, конечно.
Но логику понять все-таки хочется.
И, кстати, чтоб два раза не вставать, давно мне любопытен еще такой вопрос. - А вот почему тарифы за транзакции устанавливаются не в абсолютных цифрах, а в процентах от суммы? Издержки банка никаким образом не зависят от суммы перечисления, это одна и та же операция по коррекции ничего не стоящих циферок в двух табличках.
Какая хрен разница, сколько денег перечисляется, транзакционные издержки банка одинаковы для рубля и миллиарда (если не задействуются всякие кредитные плечи, конечно, но они не задействуются).
Так, але, ЦБ, ты где там?
Источник:
69
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Новости партнёров
ДБЛД!
Из каждого, блд, утюга, целыми днями льётся мутным потоком: "бери кредит, бери, кредит, не взял - лох, бери... бери..."
Как тут не будет, при нашей, далеко не сладкой, жизни, "закредитованности"?
Если бы хотели, давно бы всё запретили или отрегулировали.
Кредит только в госбанке.
Сделать одинаковыми процент по вкладу и кредитный.
Вот тогда это помощь в сложной финансовой ситуации.
А сейчас - ростовщичество!
Но "пчёлы против мёда"... Ха-ха. И увы.
Если бы я так реагировал на каждую рекламу, то времени на Фишки вообще не осталось бы.
давно, при очередном звонке с предложением, о, счастье то какое! прям лично для меня и больше никому! кредита, я сказал - "если вы мне ещё раз позвоните без повода, и, особенно! с предложением кредита, то... у вас же разговор пишется? -Да. Ну так вот, в следующий раз я пошлю вас прямым текстом матом. Учтите." В последующем был лишь один звонок, в котором было сказано: "Просьба поднять архив разговоров со мной, и не обижаться: Идите на Х...". И, как ни странно, больше не звонят, правда вот СМС шлют исправно ))
и как ни странно, ни звонков, ни смс.
Автор, открою тебе секрет. Всем пофиг на твои возмущённые посты в интернете. Есть база данных клиентов, есть скрипт, говорящий обзвонить их всех.
Если тебе это так не нравится - занеси номер в ЧС и не бомби
он всё-таки известный режиссёр, хоть и <цензура> <цензура>