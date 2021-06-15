А вот банальное и наивное еще к тому же - "не нравится - не бери"

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И при всей клиентооринтированности, о которой с волчьей улыбкой трет при публичных появлениях Греф, никто не удосужился занести в CRM мое неоднократно и прямо высказанное пожелание, экономящее им, дуракам, время и деньги колл-центра, не предлагать мне продуктов, которые я не куплю.И они продолжают долбить мой телефон бессмысленными предложениями, каковые я, кстати, будучи вынужденно клиентом Сбербанка, оплачиваю, в конечном счете.Потому что и операторам колл-центра платят из моих денег, и маркетологам-идиотам, и прочим актуариям, которые эти самые 17,6% отбивали у маркетологов в суровом бою...И я в курсе, конечно, что 17,6% - это реально хорошее предложение, потому что, в среднем, банки-эмитенты берут за это не менее 25.И я все понимаю про грейс-периоды и соответствующие расчеты. И про механизмы определения периода так, чтобы невнимательные влетели за две сплошных, не заметив того, а зато внимательные попользовались чужими деньгами на халяву.Но мне вот все-таки интересно:1) Эти граждане-банкиры в курсе, какая в стране ставка рефинансирования? Им совсем не кажется, что они напрочь охренели, беря деньги у ЦБ под 5,5 и пытаясь продать их мне по тройному тарифу? я должен порадоваться, что не по пятерному, да?2) Рынок у нас, конечно, свободный и всяк устанавливает тарифы, как хочет, а не нравится - так не бери.Эту детскую логику рыночных романтиков обсуждать всерьез смешно, потому что рынок на деле - это битва монополий и картельных сговоров, которые заточены на не дать потребителю никаких значимых осмысленных альтернатив.Это что за бизнес в 500% маржи? Але, ЦБ?Ну, ЦБ, который терпит омерзительных ростовщиков из т.н. микрофинансовых организаций, которых вообще в природе быть не должно, а попытка их создания должна караться как торговля наркотиками, - этот ЦБ мне не ответит, конечно.Но логику понять все-таки хочется.И, кстати, чтоб два раза не вставать, давно мне любопытен еще такой вопрос. - А вот почему тарифы за транзакции устанавливаются не в абсолютных цифрах, а в процентах от суммы? Издержки банка никаким образом не зависят от суммы перечисления, это одна и та же операция по коррекции ничего не стоящих циферок в двух табличках.Какая хрен разница, сколько денег перечисляется, транзакционные издержки банка одинаковы для рубля и миллиарда (если не задействуются всякие кредитные плечи, конечно, но они не задействуются).Так, але, ЦБ, ты где там?