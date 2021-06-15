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А вот банальное и наивное еще к тому же - "не нравится - не бери"

А вот банальное и наивное еще к тому же - "не нравится - не бери" (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 16:53
Метки: кредитка   процент   сбербанк   
1131
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Сбербанк порадовал меня сообщением, что мне одобрена кредитка, причем под льготный сниженный процент в 17,6 годовых.
Ну, я не говорю о том, что много раз сообщал Сбербанку, что не намерен оформлять их кредитку.

Источник:

Метки: кредитка   процент   сбербанк   
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15  комментариев
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286
владимир фёдоров 3 часа назад
А меня эти банки задолбали рекламой по телефону , слава богу какой то мужик в Екатеринбурге вроде подал на этих уродов в суд за навязчивую рекламу и выиграл., так что теперь вроде как отстали , да и я их номера в черный список начал заносить.
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12k
Андрей Ватрушкин 7 минут назад
Только банки задрали, остальная реклама нормально заходит?
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28k
turyst Полчаса назад
Президент не раз говорил о том, что "он озабочен закредитованностью населения".

ДБЛД!
Из каждого, блд, утюга, целыми днями льётся мутным потоком: "бери кредит, бери, кредит, не взял - лох, бери... бери..."

Как тут не будет, при нашей, далеко не сладкой, жизни, "закредитованности"?

Если бы хотели, давно бы всё запретили или отрегулировали.

Кредит только в госбанке.
Сделать одинаковыми процент по вкладу и кредитный.

Вот тогда это помощь в сложной финансовой ситуации.
А сейчас - ростовщичество!

Но "пчёлы против мёда"... Ха-ха. И увы.
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261
Andiks 52 минуты назад
Автору!!!
Если бы я так реагировал на каждую рекламу, то времени на Фишки вообще не осталось бы.
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759
Вано 59 минут назад
Если банки подняли процент по кредитным предложениям (в прошлом году было 11), самое время покупать президентов...
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5k
hhwost Час назад
есть категории лиц, заслуживающие пожизненное заключение или смертную казнь только за принадлежность к этой категории. например нацистские военные преступники, или насильники-педофилы, или серийные маньяки-убийцы... ну или, например, банкиры.
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253
fda 2 часа назад
А мне вот один раз раздался звонок на работе с вопросом от Яндекса, пережила ли фирма пандемию, не сменился ли адрес, всё ли в порядке, чтобы не дезориентировать клиентов при поисках услуг. Сначала позвонил робот, потом переключил на живого чела. Что считаю положительным.
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7k
Алеksей 2 часа назад
даю рабочий рецепт:
давно, при очередном звонке с предложением, о, счастье то какое! прям лично для меня и больше никому! кредита, я сказал - "если вы мне ещё раз позвоните без повода, и, особенно! с предложением кредита, то... у вас же разговор пишется? -Да. Ну так вот, в следующий раз я пошлю вас прямым текстом матом. Учтите." В последующем был лишь один звонок, в котором было сказано: "Просьба поднять архив разговоров со мной, и не обижаться: Идите на Х...". И, как ни странно, больше не звонят, правда вот СМС шлют исправно ))
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1k
Broscan 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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4k
RomaXz 2 часа назад
Что за день сегодня такой. Один в форсаже смысл ищет, второй бомбит от автоматического дозвона.

Автор, открою тебе секрет. Всем пофиг на твои возмущённые посты в интернете. Есть база данных клиентов, есть скрипт, говорящий обзвонить их всех.
Если тебе это так не нравится - занеси номер в ЧС и не бомби
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