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Просто для хорошего настроения! - Вивальди от девочки из Риги

Просто для хорошего настроения! - Вивальди от девочки из Риги (1 видео)

Автор:
01 июня 2021 12:32
Метки: cover   видео   гитара   кавер   люди   музыка   

Слуху услада и взору любо )

Dr.CrAzY

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7k
Перст Указующий 5 часов назад
в продолжение темы, дама с котом:

Ссылка www.youtube.com
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12k
Lynx 2 часа назад
зинчук 1 к1
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4k
Ya 4 часа назад
Автор, тебе провели интернет? Очень содержательный пост!!!
Жирный минус. Или тут ключевое слово "из Риги" и все должны преклонить колени?
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42k
parallax 4 часа назад
Вот тебе и блондинка. Любую шатенку за пояс заткнёт.
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