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Dr.CrAzY
Просто для хорошего настроения! - Вивальди от девочки из Риги
(1 видео)
Автор:
Dr.CrAzY
01 июня 2021 12:32
Метки:
cover
видео
гитара
кавер
люди
музыка
Слуху услада и взору любо )
Dr.CrAzY
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комментариев
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7k
Перст Указующий
5 часов назад
в продолжение темы, дама с котом:
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46k
Albert GER
Перст Указующий
5 часов назад
Это ты тему за Вивальди продолжил?
3
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12k
Lynx
2 часа назад
зинчук 1 к1
-1
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4k
Ya
4 часа назад
Автор, тебе провели интернет? Очень содержательный пост!!!
Жирный минус. Или тут ключевое слово "из Риги" и все должны преклонить колени?
-8
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903
Anna S
Ya
20 минут назад
У вас какие-то личные претензии к рижанам? Русскоязычный город, вполне адекватные жители. Мэр конченный мерзавец и нацики со всей Латвии там заправляют, но большинство жителей более чем лояльны к России и совместной с ней истории. Так к чему кривляться-то?
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Ya
Anna S
Минуту назад
Похоже минусят такие же озабоченные как и ты. Я этот клип вижу с 15 года. Уже тогда это была молодая девушка(лет 17 или более), но дело не в этом. Если ты хочешь подчеркнуть что девушка красиво играет, то так и напиши и не нужны подробности откуда, иначе акцент резко смещается и пост становится не о технике игры и красоте , а политический. Если из риги то здорово, правильно, по европейски талантлива, а если из Тамбова то можно и не писать, типа сельское быдло. И да, девушка мне нравится и как играет то же(я не музыкант, точную оценку игре даже не собираюсь давать). Ну и к рижанам у меня претензий нет, мне просто они до сраки(вместе с мэром)-живите как хотите.
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parallax
4 часа назад
Вот тебе и блондинка. Любую шатенку за пояс заткнёт.
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ишты
parallax
2 часа назад
Послушай Tina S, очень советую ...
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