«Утиные истории» в исполнении талантливой виолончелистки

Виолончелистка из Лондона Самара Гинсберг записывает кавер-версии на известные саундтреки мультиков и сериалов. Предлагаю послушать тему из «Утиных Историй» всем, чье детство прошло в 90-х.
Аж олдскулы свело...
Авторский пост
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На видео прикольно ,,ловить,, что, когда, и кто из ,,них,, играет))