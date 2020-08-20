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«Утиные истории» в исполнении талантливой виолончелистки

«Утиные истории» в исполнении талантливой виолончелистки (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 08:50
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: DuckTales   Самара Гинзберг   видео   виолончелистка   виолончель   кавер   музыка   утиные истории   
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Виолончелистка из Лондона Самара Гинсберг записывает кавер-версии на известные саундтреки мультиков и сериалов. Предлагаю послушать тему из «Утиных Историй» всем, чье детство прошло в 90-х.

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Метки: DuckTales   Самара Гинзберг   видео   виолончелистка   виолончель   кавер   музыка   утиные истории   
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2  комментария
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7k
Клёст Час назад
)))Интересная подача.
На видео прикольно ,,ловить,, что, когда, и кто из ,,них,, играет))
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5k
Сгусток позитива 14 минут назад
здорово!!!
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