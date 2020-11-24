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Музыкант сыграл мелодию из «Деревни дураков» на балалайке

Музыкант сыграл мелодию из «Деревни дураков» на балалайке (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 11:42
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: балалайка   видео   деревня дураков   интересно   кавер   музыка   талант   
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Музыкант и педагог Сергей Воронцов , знакомый многим из вас по каверу на балалайке мелодии из знаменитого музыкального мема, порадовал исполнением еще одного хита. На этот раз он блестяще сыграл на музыкальном инструменте мелодию из юмористического сериала «Деревня дураков».

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Метки: балалайка   видео   деревня дураков   интересно   кавер   музыка   талант   
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