Музыкант сыграл мелодию из «Деревни дураков» на балалайке

Музыкант и педагог Сергей Воронцов , знакомый многим из вас по каверу на балалайке мелодии из знаменитого музыкального мема, порадовал исполнением еще одного хита. На этот раз он блестяще сыграл на музыкальном инструменте мелодию из юмористического сериала «Деревня дураков».
Отличный уровень игры.
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