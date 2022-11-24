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В Новосибирске двухлетний малыш сбежал из садика через дырку в заборе

В Новосибирске двухлетний малыш сбежал из садика через дырку в заборе

Автор:
24 ноября 2022 08:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   видео   дети   детский сад   инцидент   малыш   побег   
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Воспитанник детского сада в Новосибирске покинул учреждение через дырку в заборе и отправился изучать большой и опасный мир. Мальчик почти дошел до дома, когда его встретила соседка.
Отсутствие двухлетнего ребёнка обнаружили спустя десять минут. Мальчик дошел почти до самого дома, когда его увидела соседка. Женщина отвела малыша обратно в садик и передала сотрудникам.

Воспитателя, упустившего малыша, перевели в группу к детям постарше. Администрация садика установила на месте дырки в заборе калитку.

Источник:

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Метки: Новосибирск   видео   дети   детский сад   инцидент   малыш   побег   
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11  комментариев
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16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Мы в детстве так часто делаем! Это в природе человека,исследовать мир,искать прорехи в заборе.
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40k
Игорь 56 минут назад
1978г. подготовительная группа. Детвора 6-7лет в количестве 11человек покидает территорию садика. Через центральную площаддь города приходит в парк культуры. Со ржавой карусели, забылими электриком пассатижами, откручивает карусельную машнку, привязывает к ней найденный тут же кусок электрического кабеля, и с горхотом, катая друг-друга тянет машинку обратно в садик. Среди этой группы был внук заведующей садика, так, что нам ничего не было.

Перевели в группу к детям по старше, ну-ну... В зоопарк её надо, за черепахами ухаживать на испытательный срок.
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32k
Fat Lynx Час назад
Личинка Федора Конюхова... от горшка вершок, а уже: "Ну что я тут у вас не видел?"
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54
Александр Шоуми Час назад
Повезло что по улице не летели спиди гонщики (так бы могло все закончится трагедией), вот так отдашь ребенка в садик утром а вечером придешь а ребенка нет).
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164
Человек Наблюдающий Час назад
Как отец скажу-я бы это сад разломал бы вместе со слепыми воспиалками.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ф.Конюхов. "Начало".
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Путешественник!
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