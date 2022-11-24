В Новосибирске двухлетний малыш сбежал из садика через дырку в заборе

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Воспитанник детского сада в Новосибирске покинул учреждение через дырку в заборе и отправился изучать большой и опасный мир. Мальчик почти дошел до дома, когда его встретила соседка.
Отсутствие двухлетнего ребёнка обнаружили спустя десять минут. Мальчик дошел почти до самого дома, когда его увидела соседка. Женщина отвела малыша обратно в садик и передала сотрудникам.
Воспитателя, упустившего малыша, перевели в группу к детям постарше. Администрация садика установила на месте дырки в заборе калитку.
Воспитателя, упустившего малыша, перевели в группу к детям постарше. Администрация садика установила на месте дырки в заборе калитку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Новосибирск видео дети детский сад инцидент малыш побег
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