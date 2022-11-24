В Новосибирске двухлетний малыш сбежал из садика через дырку в заборе

Отсутствие двухлетнего ребёнка обнаружили спустя десять минут. Мальчик дошел почти до самого дома, когда его увидела соседка. Женщина отвела малыша обратно в садик и передала сотрудникам.



Воспитателя, упустившего малыша, перевели в группу к детям постарше. Администрация садика установила на месте дырки в заборе калитку.