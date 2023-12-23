Профессиональная воровка ловко вытащила у екатеринбурженки телефон

1318
1
1
На всю операцию у нее ушло всего несколько секунд.
От других гостей магазина воровку отличал шарф, скрывающий часть лица, и шапка, надвинутая на глаза. Когда она высмотрела свою жертву, то подошла к ней ближе и сделала вид, что разглядывает товары. А стоило покупательнице встать к ней спиной — как девушка вытащила телефон из ее кармана.
Источник:
Ссылки по теме:
- Малыш похитил телефон мамы с включенной камерой
- Хитрые обезъяны украли у девушки смартфон
- Во Владивостоке мужчина ограбил первоклассника
- Вор украл смартфон спящего работника закусочной
- Женщина вытащила смартфон из кармана школьницы в магазине
Новости партнёров
реклама
Ну помню был сильно простужен, прям донельзя, и кашлял соплями, и постоянно сморкался. Был у меня грошовый, купленный где-то в электричке платок, который я ну весь, просто весь донельзя изсморкал, а под конец даже плюнул в него, потому что сопли были с кашлем, а плевать в общественном транспорте я не буду. Ну чего, скомкал я этот платок и сунул в боковой карман куртки, не решив, то ли пытаться стирать его, то ли вообще выбросить.
Карманник. Видит - топорщится у меня карман. Вероятно, обрадовался, наверное решил что у меня там кошелек лежит набитый деньгами или еще что (признаться, вот деньги, кстати, это вообще не про меня, нашел к кому лезть, конечно). Но лезет. Я чувствую лезет, но думаю лезь, чо. И тут у него аж рука дернулась. Он в этот платок в изсморканный аккурат в соплю неожиданно вляпался. Он руку выдернул, глаза вытаращил, ну а я чо, мне пофиг, я не стал к нему прикапываться. Он постоял, посмотрел на меня испуганно и изумленно, и удрал как только на станцию приехали.
Слазил чувак в карманчик за кошельком. Лол.
профи вдвоём-втроём работают. один телом прикрывает,второй с хабаром сваливает... их непросто поймать.
единственное что могу сказать - времена скорее всего поменялись. больше камер, больше доверчивых людей и т.д. - я сейчас не боюсь дубленку "тоскану " итальянскую кинуть где нить в кабаке.
а раньше - воровали одежду. раньше повесишь - глаз да глаз, или отдаешь портье - в хач-клубе - сомнения в голове.
почему такие заведения? - да потому что девки не имея денег ходят туда)