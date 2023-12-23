Профессиональная воровка ловко вытащила у екатеринбурженки телефон

От других гостей магазина воровку отличал шарф, скрывающий часть лица, и шапка, надвинутая на глаза. Когда она высмотрела свою жертву, то подошла к ней ближе и сделала вид, что разглядывает товары. А стоило покупательнице встать к ней спиной — как девушка вытащила телефон из ее кармана.