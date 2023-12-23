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Профессиональная воровка ловко вытащила у екатеринбурженки телефон

Профессиональная воровка ловко вытащила у екатеринбурженки телефон

Автор:
23 декабря 2023 10:29
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Телефон   воровка   екатеринбург   кража   ловкость рук   смартфон   
1318
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На всю операцию у нее ушло всего несколько секунд.

От других гостей магазина воровку отличал шарф, скрывающий часть лица, и шапка, надвинутая на глаза. Когда она высмотрела свою жертву, то подошла к ней ближе и сделала вид, что разглядывает товары. А стоило покупательнице встать к ней спиной — как девушка вытащила телефон из ее кармана.

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Метки: Видео   Телефон   воровка   екатеринбург   кража   ловкость рук   смартфон   
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11  комментариев
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14k
Александр 41 минуту назад
Хоспади, ещё кто-то ворует телефоны??? Вот нафига??? Перезагрузить без кода нельзя, подключить к компу без кода нельзя, аккум вообще запаришься доставать. Не ввёл код в течении установленного времени - у тебя в руках остаётся отформатированный кирпич...
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308
Pasha Panfilov 2 минуты назад
У меня в метро один раз был случай с карманником. Вообще что-то мне нужное я обычно убираю хрен достанешь, ну а в карманы сую всякую хрень. Веревки от сена (огрызки), нитки от мешков с зерном (при расшивке), какие-то гнутые гвозди, которые выдрал, выбросить некуда и забыл и прочее такое. Какие-то обрезки кабеля, фантики от конфет...
Ну помню был сильно простужен, прям донельзя, и кашлял соплями, и постоянно сморкался. Был у меня грошовый, купленный где-то в электричке платок, который я ну весь, просто весь донельзя изсморкал, а под конец даже плюнул в него, потому что сопли были с кашлем, а плевать в общественном транспорте я не буду. Ну чего, скомкал я этот платок и сунул в боковой карман куртки, не решив, то ли пытаться стирать его, то ли вообще выбросить.

Карманник. Видит - топорщится у меня карман. Вероятно, обрадовался, наверное решил что у меня там кошелек лежит набитый деньгами или еще что (признаться, вот деньги, кстати, это вообще не про меня, нашел к кому лезть, конечно). Но лезет. Я чувствую лезет, но думаю лезь, чо. И тут у него аж рука дернулась. Он в этот платок в изсморканный аккурат в соплю неожиданно вляпался. Он руку выдернул, глаза вытаращил, ну а я чо, мне пофиг, я не стал к нему прикапываться. Он постоял, посмотрел на меня испуганно и изумленно, и удрал как только на станцию приехали.

Слазил чувак в карманчик за кошельком. Лол.
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567
AlexWoyz 9 минут назад
проворная щипачка, но камеры везде, эти камеры..
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10k
Дмитрий Полчаса назад
Старая добрая поговорка: тихо с3.14...л и ушёл, называется нашёл!
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77k
Viktor 37 минут назад
Только так, попадётся ещё раз - вторую!

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51k
Albert GER 49 минут назад
дилетантка.
профи вдвоём-втроём работают. один телом прикрывает,второй с хабаром сваливает... их непросто поймать.
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79
Liberman Albert GER Минуту назад
вот тут ты прав. я работал "барыгой" в скупках, на рынках электроники - "несуны" - мы их так называли. на вид "божьи одуванчики" - работают минимум вдвоем. осторожные что пипец. прям всего боятся.
единственное что могу сказать - времена скорее всего поменялись. больше камер, больше доверчивых людей и т.д. - я сейчас не боюсь дубленку "тоскану " итальянскую кинуть где нить в кабаке.
а раньше - воровали одежду. раньше повесишь - глаз да глаз, или отдаешь портье - в хач-клубе - сомнения в голове.
почему такие заведения? - да потому что девки не имея денег ходят туда)
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