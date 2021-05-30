Летучая мышь "развернула" летевший из Индии в США самолет

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Самолет авиакомпании Air India, направлявшийся из Нью-Дели в США, был вынужден вернуться в аэропорт из-за летучей мыши.
Летучая мышь сорвала рейс компании "Эйр Индия" из Нью-Дели в американский Ньюарк. Животное пробралось "зайцем" на борт и вызвало панику среди пассажиров, пролетев через весь салон, через полчаса после взлета.
Видео из самолета опубликовал журналист Тарун Шукла. "Только это осталось увидеть в 2021 году", — отметил он.
Видео из самолета опубликовал журналист Тарун Шукла. "Только это осталось увидеть в 2021 году", — отметил он.
Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Прежде чем сесть, самолету пришлось некоторое время кружить, чтобы выработать топливо. После посадки пассажиров отправили в США другим бортом. В аэропорт пригласили сотрудников отдела охраны дикой природы, которые выманили летучую мышь и увезли.
На фоне тяжелой ситуации с коронавирусом в Индии пользователи социальных сетей отпустили десятки шуток об этой летучей мыши. "Индия пытается экспортировать вирус в мир, чтобы начать биологическую войну", — написал один комментатор. Другой отметил, что теперь "все страны, запрещающие рейсы из Индии, оправданы".
На фоне тяжелой ситуации с коронавирусом в Индии пользователи социальных сетей отпустили десятки шуток об этой летучей мыши. "Индия пытается экспортировать вирус в мир, чтобы начать биологическую войну", — написал один комментатор. Другой отметил, что теперь "все страны, запрещающие рейсы из Индии, оправданы".
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Метки: Летучая мышь в мире видео самолет фото
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