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Летучая мышь "развернула" летевший из Индии в США самолет

Летучая мышь "развернула" летевший из Индии в США самолет (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 мая 2021 08:38
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Летучая мышь   в мире   видео   самолет   фото   
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Самолет авиакомпании Air India, направлявшийся из Нью-Дели в США, был вынужден вернуться в аэропорт из-за летучей мыши.

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Метки: Летучая мышь   в мире   видео   самолет   фото   
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* You All Час назад
вот уроды,не дали долететь
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