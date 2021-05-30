Летучая мышь "развернула" летевший из Индии в США самолет

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Прежде чем сесть, самолету пришлось некоторое время кружить, чтобы выработать топливо. После посадки пассажиров отправили в США другим бортом. В аэропорт пригласили сотрудников отдела охраны дикой природы, которые выманили летучую мышь и увезли.



На фоне тяжелой ситуации с коронавирусом в Индии пользователи социальных сетей отпустили десятки шуток об этой летучей мыши. "Индия пытается экспортировать вирус в мир, чтобы начать биологическую войну", — написал один комментатор. Другой отметил, что теперь "все страны, запрещающие рейсы из Индии, оправданы".