Крушение легкомоторного самолета в США попало на видео

Камера наблюдения запечатлела момент ЧП с участием самолета Cessna 421, разбившегося в минувшее воскресенье, 10 января, к востоку от Нью-Йорка на Лонг-Айленде.



По данным местных СМИ, проблемы у пилота двухмоторного самолета начались сразу после взлета из аэропорта.



Летчик сообщил о потере мощности двигателей, и попытался подыскать подходящую площадку для приземления, но в итоге воздушное судно рухнуло на территории заброшенного комплекса для утилизации отходов.



Полицейские, ставшие очевидцами падения самолета, первыми прибыли на место инцидента и помогли эвакуироваться 57-летнему мужчине – единственному человеку, находившемуся на борту.



Пострадавший относительно благополучно пережил авиакатастрофу и был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.