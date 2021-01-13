Крушение легкомоторного самолета в США попало на видео

Камера наблюдения запечатлела момент падения легкомоторного самолета Cessna 421. Вскоре после взлета у самолета отказали оба двигателя и пилот попытался подыскать подходящую площадку для приземления.
Камера наблюдения запечатлела момент ЧП с участием самолета Cessna 421, разбившегося в минувшее воскресенье, 10 января, к востоку от Нью-Йорка на Лонг-Айленде.
По данным местных СМИ, проблемы у пилота двухмоторного самолета начались сразу после взлета из аэропорта.
Летчик сообщил о потере мощности двигателей, и попытался подыскать подходящую площадку для приземления, но в итоге воздушное судно рухнуло на территории заброшенного комплекса для утилизации отходов.
Полицейские, ставшие очевидцами падения самолета, первыми прибыли на место инцидента и помогли эвакуироваться 57-летнему мужчине – единственному человеку, находившемуся на борту.
Пострадавший относительно благополучно пережил авиакатастрофу и был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.
По данным местных СМИ, проблемы у пилота двухмоторного самолета начались сразу после взлета из аэропорта.
Летчик сообщил о потере мощности двигателей, и попытался подыскать подходящую площадку для приземления, но в итоге воздушное судно рухнуло на территории заброшенного комплекса для утилизации отходов.
Полицейские, ставшие очевидцами падения самолета, первыми прибыли на место инцидента и помогли эвакуироваться 57-летнему мужчине – единственному человеку, находившемуся на борту.
Пострадавший относительно благополучно пережил авиакатастрофу и был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.
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