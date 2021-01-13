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Крушение легкомоторного самолета в США попало на видео

Крушение легкомоторного самолета в США попало на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 09:26
Сообщество : Cavok
Метки: авиация   в мире   видео   крушение   падение   самолет   сша   
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Камера наблюдения запечатлела момент падения легкомоторного самолета Cessna 421. Вскоре после взлета у самолета отказали оба двигателя и пилот попытался подыскать подходящую площадку для приземления.

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Метки: авиация   в мире   видео   крушение   падение   самолет   сша   
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