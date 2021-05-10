Жители Австралии нашли в потолке целый «улей»

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Мед из него достали и поделили.
В австралийском городе Брисбен из дома местного жителя удалили гигантский рой пчел.
Пчелы забрались в потолок здания в прихожей и успели построить гигантские соты.
Сотруднику компании Brisbane Backyard Bees пришлось удалить часть потолка. Только после этого пчел можно было безопасно достать.
Как сообщил специалист, в сотах было немало меда, и половина его досталась хозяевам дома.
Пчелы забрались в потолок здания в прихожей и успели построить гигантские соты.
Сотруднику компании Brisbane Backyard Bees пришлось удалить часть потолка. Только после этого пчел можно было безопасно достать.
Как сообщил специалист, в сотах было немало меда, и половина его досталась хозяевам дома.
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