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Жители Австралии нашли в потолке целый «улей»

Жители Австралии нашли в потолке целый «улей» (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 мая 2021 08:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Австралии   в мире   видео   мед   улей   фото   
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Мед из него достали и поделили.

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Метки: Австралии   в мире   видео   мед   улей   фото   
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