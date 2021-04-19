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Отдыхавшие на одном из пляжей во Флориде, США, люди стали свидетелями аварийной посадки раритетного самолета Grumman TBM Avenger, участвовавшего в авиашоу. У воздушного судна времен Второй мировой войны возникла техническая неисправность и пилот совершил вынужденную посадку на мелководье.
Во время инцидента никто из отдыхающих не пострадал. Пилот также избежал серьезных травм во время приземления.
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