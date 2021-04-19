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Сообщество Жизнь в США 659 постов • 215 подписчиков подписаться
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Терпящий бедствие раритетный торпедоносец приводнился в опасной близости от отдыхающих

Терпящий бедствие раритетный торпедоносец приводнился в опасной близости от отдыхающих (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 10:22
Сообщество : Жизнь в США
Метки: авиашоу   в мире   видео   пляж   происшествие   самолет   сша   
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Отдыхавшие на одном из пляжей во Флориде, США, люди стали свидетелями аварийной посадки раритетного самолета Grumman TBM Avenger, участвовавшего в авиашоу. У воздушного судна времен Второй мировой войны возникла техническая неисправность и пилот совершил вынужденную посадку на мелководье.

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Метки: авиашоу   в мире   видео   пляж   происшествие   самолет   сша   
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TirAn 2 часа назад
Зачёт. 5+
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Ужин после шести. Час назад
Mолодец нормально сел никого не зацепив..
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874
zu4ara Ужин после шести. 50 минут назад
классный кентавр
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66k
Пётровыч Час назад
Грамотно посадил
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