Грязь спасла омской школьнице жизнь

Юная жительница Омска может праздновать второй день рождения. Девочка решила перебежать дорогу перед приближающимся трамваем, но в последний момент поскользнулась на грязи и упала. Это спасло школьнице жизнь.

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Водитель трамвая сделал экстренное торможение, однако оно могло и не уберечь девочку, если бы она оказалась на рельсах.