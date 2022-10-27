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Грязь спасла омской школьнице жизнь

Грязь спасла омской школьнице жизнь

Автор:
27 октября 2022 12:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   дети   омск   повезло   происшествие   школьница   
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Юная жительница Омска может праздновать второй день рождения. Девочка решила перебежать дорогу перед приближающимся трамваем, но в последний момент поскользнулась на грязи и упала. Это спасло школьнице жизнь.
Водитель трамвая сделал экстренное торможение, однако оно могло и не уберечь девочку, если бы она оказалась на рельсах.

Источник:

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Метки: Россия   видео   дети   омск   повезло   происшествие   школьница   
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10  комментариев
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7k
au3 2 часа назад
Да она уже сама заметила песца и тормознула при этом поскользнувшись.
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5k
livaneth 13 минут назад
А это Аннушка, которая разлила масло.
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1k
Мария Коненкова Полчаса назад
Со всей уверенностью могу утверждать, что всё как раз наоборот. Если бы не эта грязь, вообще бы ничего не случилось. Девочка бежала, увидела трамвай, сама, вовремя, резко остановилась и от этого упала, поскользнувшись на грязи. Причем именно грязь создала риск для её здоровья, ноги поехали прямо под колёса.
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3k
vfrcbvec Полчаса назад
Небыло бы ни чего и не упала бы, она если бы не грязь, она видела трамвай, поскользнулась когда резко остановиться хотела.
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30k
Slonyash Полчаса назад
Господи! Страшное такое смотреть даже!
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21k
sanchesS80 Полчаса назад
Афтор походу слепой. Как раз из-за грязи она чуть не попала под трамвай. Потому что заметила и пыталась остановиться.
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8k
Сергей 39 минут назад
"Идёт по улице трамвай
Октябренок не зевай
Если сам ты дуралей
Хоть маму с папой пожалей." Стих придуманный Хрюшей "Спокойной ночи малыши" год точно не вспомню, но посыл явно в тему. У меня лично в голове засел крепко.
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14k
Кот Скрипалей 51 минуту назад
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5k
Наталья Час назад
идиотка
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