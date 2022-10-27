Грязь спасла омской школьнице жизнь

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Юная жительница Омска может праздновать второй день рождения. Девочка решила перебежать дорогу перед приближающимся трамваем, но в последний момент поскользнулась на грязи и упала. Это спасло школьнице жизнь.
Водитель трамвая сделал экстренное торможение, однако оно могло и не уберечь девочку, если бы она оказалась на рельсах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хоть маму с папой пожалей." Стих придуманный Хрюшей "Спокойной ночи малыши" год точно не вспомню, но посыл явно в тему. У меня лично в голове засел крепко.