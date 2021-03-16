Буйный вандал в калининградском подъезде

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Камера наблюдения, установленная в одном из подъездов жилого дома в Калининграде, запечатлела пьяного мужчину, учинившего погром. Чем-то расстроенный калининградец неожиданно начал крушить лифт и почтовые ящики.
Агрессивный мужчина сперва начал бить стену, а затем и двери лифта. На выходе из подъезда он нанес несколько ударов по почтовым ящикам. Сумма ущерба устанавливается.
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