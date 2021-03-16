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Буйный вандал в калининградском подъезде

Буйный вандал в калининградском подъезде (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 09:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   вандализм   видео   калининград   подъезд   происшествие   
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Камера наблюдения, установленная в одном из подъездов жилого дома в Калининграде, запечатлела пьяного мужчину, учинившего погром. Чем-то расстроенный калининградец неожиданно начал крушить лифт и почтовые ящики.

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Метки: Россия   вандализм   видео   калининград   подъезд   происшествие   
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6  комментариев
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22k
Vazari 46 минут назад
Вот для чего живет это говно? Может он в своей жизни сделать что-нибудь хорошее? Я почем-то уверен, что нет
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10k
Типа граф Полминуты назад
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4k
rere82 2 минуты назад
Пускайте газ!
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5k
JACKAL 10 минут назад
Жалко, что ногу не сломал... Я расстроен, теперь весь день будет наперекосяк((
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551
And Kkk 13 минут назад
Жаль, что в шахту лифта не упал.
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2k
A Полчаса назад
Почему животное без намордника?
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