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Две пчелы смогли открыть крышку бутылки с газировкой

Две пчелы смогли открыть крышку бутылки с газировкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 мая 2021 08:45
Метки: бразилия   бутылка   видео   газировка   насекомые   пчела   
591
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Жительница бразильского города Сан-Паулу опубликовала в сети видео, в котором две пчелы сообща открывают крышку бутылки со сладкой газированной водой.

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Метки: бразилия   бутылка   видео   газировка   насекомые   пчела   
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6  комментариев
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Ты не ты когда с похмелья )
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1k
💰красава💰 5 минут назад
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4k
samsr 10 минут назад
Красаучики
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8k
Шамсуддин 20 минут назад
пчёлам можно))
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32k
Alex 47 минут назад
Пчелы умнее некоторых людей
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22k
Батончик с маком Час назад
Пчёлы просто залезли под незакрученную крышку.
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