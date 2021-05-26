Две пчелы смогли открыть крышку бутылки с газировкой

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Жительница бразильского города Сан-Паулу опубликовала в сети видео, в котором две пчелы сообща открывают крышку бутылки со сладкой газированной водой.
Девушка во обеденного перерыва сделала несколько глотков напитка, а затем поставила бутылку на пол.Вскоре к газировке подлетели две пчелы и, словно сговорившись, начали откручивать крышку с помощью своих лапок.
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