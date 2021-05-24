Апельсин раздора: как работают провокаторы

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Как с помощью всего одного апельсина устроить массовые беспорядки. Видео снято в Бразилии.
Работа провокатора на примере одного жаркого спора на митинге.
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