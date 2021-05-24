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Апельсин раздора: как работают провокаторы

Апельсин раздора: как работают провокаторы (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 мая 2021 13:54
Метки: апельсин   беспорядки   бразилия   видео   драка   потасовка   
448
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Как с помощью всего одного апельсина устроить массовые беспорядки. Видео снято в Бразилии.

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Метки: апельсин   беспорядки   бразилия   видео   драка   потасовка   
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Alex Chebrikov

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